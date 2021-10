DEMENZA? ANCHE SENZA - I RICERCATORI DELL'UNIVERSITA' DI NEW YORK HANNO SCOPERTO CHE COSA PROVOCA LA DEMENZA - AD UCCIDERE I NEURONI SONO GLI ASTROCITI, CELLULE CEREBRALI FINORA NOTE PER LE LORO PROPRIETA' BENEFICHE - MA QUANDO TROVANO UNA CELLULA DANNEGGIATA, GLI ASTROCITI PRODUCONO UNA MOLECOLA CHE LA UCCIDE - ED E' QUESTO PROCESSO A PROVOCARE MALATTIE COME IL PARKINSON, L'ALZHEIMER...

Gli scienziati della New York University credono di aver trovato le cellule cerebrali responsabili delle malattie neurodegenerative come il Parkinson e la demenza. Secondo i ricercatori sono gli astrociti, cellule cerebrali che eliminano le particelle tossiche accumulate nel cervello e nutrono i neuroni, a svolgere un ruolo chiave nel processo di decadimento cerebrale: test di laboratorio sui topi hanno mostrato infatti che gli astrociti svolgono anche un altro ruolo, quello di uccidere i neuroni danneggiati.

«I nostri risultati mostrano che gli acidi grassi tossici prodotti dagli astrociti svolgono un ruolo fondamentale nella morte delle cellule cerebrali» ha detto il professor Shane Liddelow, della New York University. «I risultati forniscono un nuovo promettente obiettivo per il trattamento, e forse anche per la prevenzione, di molte malattie neurodegenerative».

La demenza è una delle principali cause di morte nel mondo sviluppato. I neurologi stanno cercando di sviluppare trattamenti adeguati, ma non comprendono ancora appieno alcuni aspetti chiave della malattia, tra cui le cause scatenanti.

Gli astrociti erano conosciuti per le loro proprietà: mantenere sani i neuroni nel cervello e regolare il flusso sanguigno. Ma secondo i medici sono anche responsabili della morte dei neuroni in decomposizione.

Per dimostrarlo i ricercatori hanno ingegnerizzato geneticamente un gruppo di roditori in modo da arrestare la produzione di acidi grassi liberi e li hanno confrontati con un gruppo di controllo. Nei topi ingegnerizzati è sopravvissuto il 75% dei neuroni, in quelli normali solo il 10%.

I risultati hanno quindi confermato le teorie secondo cui gli astrociti producono una molecola che uccide i neuroni per ripulire le cellule danneggiate. Ma l’esatta natura del processo di rimozione non è stata ancora compresa.

Non è chiaro il motivo per cui gli astrociti producono le tossine, anche se il professor Liddelow e i suoi colleghi credono che lo scopo sia distruggere i neuroni danneggiati prima che possano rovinare i loro vicini.

Su Nature, dove è stata pubblicata la ricerca, Liddelow suppone che questo processo potrebbe essere quello responsabile di malattie come la demenza, il Parkinson e l’Alzheimer.