Le pene dell'arte non lasciano indifferenti Demi Moore e la figlia Scout Williams. La star di Hollywood, 58 anni, e la rampolla 30enne figlia di Bruce Willis su Instagram hanno pubblicato le foto della loro trasferta culturale a Parigi. La diva di Ghost e Proposta indecente, con una buona dose di auto-ironia, ha posato di fianco a un candido fallo gigante, memore della scandalosa scultura che faceva bella mostra di sé anche in Arancia meccanica del maestro Stanley Kubrick. Corsi e ricorsi, rimandi meta-cinematografici, arte concettuale. E anatomia maschile, di certo impressionante. "Ammirando l'arte", è stato il laconico commento di Demi, sempre stupenda.

Di certo, lei non si è scandallizzata visto che nella sua carriera ne ha viste di cotte e di crude, a partire dal tanto chiacchierato e scandaloso ruolo in Striptease, cult "erotico" degli anni 90. In giro per musei e gallerie, però, la Moore si è data anche a opere d'autore come un paesaggio di Vincent Van Gogh.

Un antipasto per una tappa molto più mondana a Milano, dove mamma e figlia sono state ospiti della collezione mashup Fendi/Versace.

Un lungo autunno di vacanza e social, visto che con Scout l'attrice si sta godendo anche il mare della Grecia, da Santorini a Mykonos e Creta. In ogni caso, dell'Europa pare essere stata impressionata soprattutto da quanto visto a Parigi. E no, non solo dalla Torre Eiffel.

