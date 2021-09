LA DEMOGRAFIA E' UN'ARMA – LA CINA METTE AL BANDO GLI ABORTI PER SCOPI "NON MEDICI" PER TENTARE DI BLOCCARE L’INVECCHIAMENTO DELLA POPOLAZIONE: UNA CRISI DEMOGRAFICA FRUTTO DELLA DISASTROSA LEGGE DEL FIGLIO UNICO CON CUI IL PARTITO È ENTRATO NEI LETTI DEI SUOI CITTADINI PER IMPEDIRE DI FARE BIMBI COME CONIGLI - MA LE CONSEGUENZE SI SENTONO E ORA CHE I LIMITI AL NUMERO DI PARGOLI STA CROLLANDO, SI PASSA A…

Marco Respinti per il “Corriere della Sera”

CINA FIGLI

«Quante divisioni ha il Papa?», avrebbe chiesto ai sodali stupefatti l'ex seminarista Stalin a Jalta con fare da macho. La domanda aleggia sul mare nel nonsense da più di 70 anni, ma nella versione dello pseudo-taoismo tecnocratico del neo-post-nazional-comunismo cinese suona: «quanti figli servono oggi alla patria?».

Oggi parecchi, quindi le famiglie-fabbriche li producano in serie, come ha stabilito ieri un pacchetto di misure varate dal regime per migliorare la «salute riproduttiva delle donne» che include la riduzione degli aborti per «scopi non medici». Questo però non perché Pechino sia stata convinta da Papa Francesco, che in materia usa le parole più dure di tutto il magistero pontificio, ma perché la Cina invecchia rapidamente.

aborto 3

CRISI DEMOGRAFICA

L'11 maggio l'Ufficio nazionale di statistica ha reso noti i dati del censimento effettuato nel dicembre 2020, documentando il tasso di crescita demografica più basso mai registrato dal 1955. Ora del 2050 il Paese perderà 32 milioni di abitanti e dei restanti un terzo sarà over 60 anni, vanificando quel po' di ceto medio che è comunque cresciuto dalla seconda metà degli anni 1970 e sgretolando la solidarietà intergenerazionale, cioè i due pilastri del welfare vero.

cina figlio unico

Morale, la politica sulla popolazione perseguita sin qui da Pechino è un disastro. Perché, rispetto ai tanti altri Paesi che languono nell'inverno demografico, Pechino l'ha fatta ancora più grossa.

Quando il fanatismo di Mao Zedong spinse il Paese, essenzialmente agricolo, a voler superare la produzione industriale occidentale, si aprì la stagione di carestie costate, contano specialisti quali Frank Dikötter (Paesi Bassi) e Yang Jisheng (Hong Kong), decine di milioni di vite, cannibalismo dei disperati compreso. Persino dopo Mao le bocche da sfamare restarono troppe e così, nel 1979, alle coppie fu imposto il figlio unico, sterilizzando le donne, praticando milioni di aborti, lasciando morire i neonati sfuggiti, vendendo come "orfani" gli scampati.

cina figlio unico

338 MILIONI DI MORTI

Su Amazon Prime Video la regista cinese Nanfu Wang, una sopravvissuta e mica una pro-lifer accanita, ne offre un carotaggio agghiacciante nel documentario One Child Nation. Nel 1982 la pratica fu persino inserita nella Costituzione cinese, tanto la macchina funzionava bene. Nel 1998 la tv di Stato arrivò a vantarsi di avere impedito 338 milioni di nascite.

cina figlio unico

Sin troppo. Per questo il 27 dicembre 2015 il regime ha aperto al secondo figlio (per i terzi stessa fine), il 31 maggio scorso al terzo (per i quarti medesima sorte) e oggi dà semaforo tutto verde. Molto presto, infatti, le braccia giovani non saranno in numero sufficiente a sfamare le bocche oramai invecchiate dei figli unici di uno Stato che si infila con il pallottoliere persino sotto le lenzuola dei propri cittadini. E che comunque, mai smettendo di considerare la demografia un'arma economica, cioè politica, continua - lo documentano rapporti indipendenti meticolosi - a impiegare volentieri sterilizzazione e aborto coatto nel genocidio di uiguri e tibetani.

cina figlio unico cina figlio unico CINA POLITICA DEL FIGLIO UNICO CINA POLITICA DEL FIGLIO UNICO LA POLITICA DEL FIGLIO UNICO IN CINA CINA POLITICA DEL FIGLIO UNICO LA POLITICA DEL FIGLIO UNICO IN CINA LA POLITICA DEL FIGLIO UNICO IN CINA cina figlio unico