Dagotraduzione dal New York Post

Quando "Nevermind" dei Nirvana ha detronizzato "Dangerous" di Michael Jackson dalla vetta delle classifiche nel gennaio 1992, Kurt Cobain è stato effettivamente incoronato il nuovo re del rock. E il mese successivo aveva ufficialmente una regina dopo aver sposato Courtney Love - ormai 30 anni fa, il 24 febbraio 1992, a Waikiki Beach a Honolulu, Hawaii.

Ma, in vero stile punk-rock, non era esattamente un matrimonio reale: la sposa - rimasta incinta della figlia Frances Bean quattro mesi dopo aver iniziato a frequentarlo - indossava un abito bianco di raso e pizzo che in precedenza era di proprietà della tragica attrice (e musa di Cobain) Frances Farmer. Lo sposo ha indossato un pigiama di flanella verde e bianco per un gruppo di otto ospiti, incluso il suo compagno di band dei Nirvana Dave Grohl.

«Beh, erano entrambi persone piuttosto non convenzionali», ha detto a The Post Charles R. Cross, autore del libro del 2001 "Heavier Than Heaven: A Biography of Kurt Cobain. «Penso che l'idea del matrimonio in una chiesa... non potrei immaginare che sarebbe accaduta in un miliardo di anni».

Benedetta dagli dei del grunge, era un'unione che sarebbe passata alla storia della musica. Purtroppo, la loro storia d'amore sarebbe finita in tragedia quando Cobain si suicidò poco più di due anni dopo, il 5 aprile 1994. Ma nonostante tutti i loro problemi - dalla tossicodipendenza alle accuse di violenza domestica - c'era molto amore lungo la strada.

«Kurt Cobain ha scelto Courtney Love e Courtney Love ha scelto Kurt Cobain», ha detto Cross. «Non importa quanto fossero imperfetti a volte come individui, erano due persone che si amavano».

E quando hanno preso quei voti, si riferivano a loro - e non si sono scusati con i dubbiosi che hanno predetto un futuro difficile per la coppia.

«Stavo dicendo, 'Sì, so cosa accadrà'", ha detto Love a Rolling Stone della loro tumultuosa vita insieme in un'intervista del 1994 dopo la morte di Cobain. “Non me ne frega – – k. Amo questo ragazzo. Il mio principe su un dannato cavallo bianco”».

Alleanza di estranei

Cobain e Love hanno avuto il loro primo fatidico incontro il 12 gennaio 1990, al nightclub Satyricon di Portland, Oregon, dove i Nirvana stavano suonando uno dei primi concerti. Ma hanno finito per passare più tempo insieme quando i Nirvana andarono a Los Angeles per registrare "Nevermind" nella primavera del 1991, poiché Love viveva vicino allo studio Van Nuys dove la band stava realizzando il loro album di successo. Love, che era amica di Grohl, andò persino con lui e Cobain a vedere il documentario di Madonna "Truth or Dare" in un'uscita platonica.

Ma la notte successiva, nel 1991, portarono la loro amicizia civettuola al livello successivo, in uno spettacolo dei Nirvana al Metro di Chicago. Love, che all'epoca usciva con Billy Corgan, era volata lì per stare con il frontman degli Smashing Pumpkins. «Ha scoperto che Billy era con un'altra donna, quindi se n'è andata e sapeva che i Nirvana erano in città», ha detto Lyndsey Parker, conduttrice di SiriusXM Volume West.

Sparks è volato tra Love e Cobain dopo lo spettacolo dei Nirvana, quando finalmente si sono incontrati e hanno iniziato la loro storia d'amore. «Cinque minuti dopo essere entrata nello spogliatoio, era seduta sulle ginocchia di Kurt», ha detto Parker.

Cobain era attratto da Love come una donna che era sua pari e pari con il suo stesso gruppo - la band di Love Hole aveva debuttato con l'album "Pretty on the Inside" una settimana prima che "Nevermind" uscisse nel settembre 1991.

«Kurt era molto femminista... e penso che fosse molto attratto da una donna forte», ha detto Parker. «Aveva una personalità molto forte. Era già una specie di figura polarizzante. Penso che fosse attratto da una donna tosta... Avrebbe potuto uscire con chiunque fosse la top model sexy, e ha scelto questa trasandata ragazza punk-rock».

Ma Cobain e Love si sono uniti per qualcosa di più della semplice musica. «Courtney una volta mi ha detto qualcosa che penso sia davvero uno dei motivi per cui si sono legati: ha detto che Kurt sapeva qual era il sapore del formaggio del governo», ha detto Cross. «In un certo senso, penso che quello che stava dicendo... è che c'era un legame traumatico. Entrambi avevano avuto un'educazione piuttosto difficile. Entrambi erano stati degli estranei. E anche se entrambi avevano ambizioni creative ed erano entrambi sulla strada per la fama... vivendo in povertà e crescendo con abbandono, cosa che entrambi avevano [fatto], penso che non si possa sopravvalutare il modo in cui si sono legati».

Comportamento pericoloso

Ma le droghe, in particolare l'eroina, erano una forza distruttiva nella loro relazione.

«Certamente Kurt era molto drogato prima di incontrare Courtney», ha detto Cross. «Aveva già rotto essenzialmente con due fidanzate che non volevano uscire con lui a causa del suo uso di droghe. E per Courtney, la decisione di stare con Kurt è stata in qualche modo una decisione difficile per lei perché stava cercando di evitare quella vita... Sai, Kurt soffriva di una dipendenza piuttosto seria. Oltre a questo, c'erano altre due cose che non possono essere sottovalutate. C'erano i problemi di dolore cronico che aveva sia allo stomaco che alla schiena. E poi il terzo problema era che aveva chiaramente la depressione».

Nel 1992, uscì un controverso articolo di Vanity Fair che affermava che la Love aveva fatto uso di eroina durante la gravidanza con Frances Bean. Anche se inizialmente lei ha negato, sostenendo di aver smesso di usare l'eroina non appena ha scoperto di essere incinta, la coppia ha temporaneamente perso la custodia della figlia di conseguenza. Ma nel documentario del 2015 "Kurt Cobain: Montage of Heck", Love ha ammesso: «L'ho usata una volta, poi ho smesso. Sapevo che sarebbe andata bene».

Poi, nel 1993, c'è stata una disputa interna che ha fatto notizia quando Cobain è stato arrestato dalla polizia di Seattle con l'accusa di aver aggredito Love durante una rissa per avere pistole in casa. Tuttavia, nessuna accusa è stata presentata e il caso è stato archiviato.

Ma mentre Cobain e Love a volte erano in guerra - tra loro e con se stessi - c'era anche una tremenda tenerezza tra di loro. Si lasciavano anche tutti i tipi di note d'amore in tutti i tipi di forme.

«Erano scritte sul retro di una busta o di un fax inviato a un hotel o un post-it», ha detto Cross. «E molte di queste cose sono state salvate. Questi ragazzi non erano governanti pazzi, e le note che Kurt ha scritto sul retro di una busta potevano essere ancora lì un anno e mezzo dopo. E sai, una parte è stata salvata per i posteri: entrambi erano molto consapevoli del fatto che stavano scrivendo la storia».

Doppie muse

I Nirvana hanno pubblicato il seguito di "Nevermind", "In Utero", nel settembre 1993, e Cross sostiene che puoi sentire l'influenza di Love su quell'album. «Penso che Courtney abbia reso Kurt un paroliere migliore», ha detto. «E penso che Kurt abbia reso Courtney uno scrittore di riff migliore. E in un certo senso, è stata una competizione».

Mentre si spingevano a vicenda musicalmente, Love e Cobain non erano sempre in grado di fornirsi lo stesso tipo di influenza positiva quando si trattava di diventare - e rimanere - sobri.

«Hai due tossicodipendenti, ma la loro dipendenza e i loro desideri non sempre combaciavano», ha detto Cross. «Non è proprio giusto dire chi fosse il peggior tossicodipendente. Ma le dipendenze di Kurt, purtroppo, erano più profonde di chiunque altro intorno a lui».

Nel marzo 1994, Cobain andò in overdose di antidolorifici nella sua stanza d'albergo di Roma e cadde in coma. Dopo essersi ripreso, Love lo ha aiutato a mettere in scena un intervento ed è andato in riabilitazione. Ma Cobain lasciò presto la riabilitazione, tornò a Seattle e si suicidò con sparandosi in testa con un il 5 aprile 1994. Le sue ultime parole a Love? «Qualunque cosa accada, hai fatto un grande album», ha detto di "Live Through This" di Hole, uscito il 12 aprile, esattamente una settimana dopo la sua morte.

C'erano quelli che incolpavano Love per la caduta di Cobain dopo la sua morte. C'erano persino teorie del complotto che suggerivano che lei in qualche modo lo avesse fatto assassinare.

«Mi arrabbio estremamente quando qualcuno la incolpa in qualsiasi modo per la sua morte... sia se pensano che lei lo abbia spinto al suicidio perché lo ha reso infelice sia se credono alle strane teorie del complotto», ha detto Parker.

Più tardi, nel 1994, Love rifletté sulla perdita del suo «principe su un dannato cavallo bianco» a causa di Rolling Stone: «Mi sentivo come se piangerlo fosse davvero egoistico perché lo avrebbe fatto sentire in colpa. E la cosa migliore da fare era pregare per lui e mostrargli gioia, in modo che potesse sentire la vibrazione della gioia. Ma ora so che si è dissipato e se n'è andato. Non è rimasto niente».

