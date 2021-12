23 dic 2021 19:19

DEPISTAGGI PER LA MORTE DI CUCCHI, CHIESTA LA CONDANNA DI OTTO CARABINIERI - IL PM VUOLE 7 ANNI PER IL GENERALE CASARSA, MENTRE 5 ANNI E MEZZO PER CAVALLO - CINQUE ANNI PER SOLIGO E PER DE CIANNI, QUATTRO ANNI PER TESTARMATA, INVECE PER DI SANO TRE ANNI E TRE MESI - TRE ANNI DI CARCERE PER SABATINO E, INFINE, UN ANNO E UN MESE PER COLOMBO LABRIOLA...