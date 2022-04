DEPP HORROR STORY - LA GUARDIA DI SICUREZZA DI JOHNNY DEPP HA MOSTRATO LE FOTO DEI GRAFFI E DEI LIVIDI CHE AMBER HEARD GLI HA PROCURATO NEL 2015 - LE HA SCATTATE PERCHE' "DEPP NE AVEVA BISOGNO COME PROVA NEL CASO IN CUI LEI AVESSE CERCATO DI FARE ACCUSE NEI SUOI CONFRONTI" - L'ATTORE HA CITATO IN GIUDIZIO L'EX MOGLIE ACCUSANDOLA DI DIFFAMAZIONE PER AVER SCRITTO SUL WASHINGTON POST DI ESSERE VITTIMA DI "ABUSI DOMESTICI"...

Johnny Depp in tribunale in Virginia

Prosegue il processo per diffamazione intentato da Johnny Depp all’ex moglie Amber Heard per l’articolo uscito sul Washington Post nel 2018 in cui la donna sosteneva di essere vittima di abusi domestici. Ieri sul banco dei testimonia è salita l’ex guardia di sicurezza di Depp, Sean Bett, che ha mostrato alla giuria le foto dell’attore dopo le aggressioni dell’ex moglie.

Brett ha raccontato che il primo incidente è avvenuto nel marzo 2015: nella foto si vede l’attore con «zigomi» e «palpebre gonfi». «Depp ne aveva bisogno come prova nel caso in cui la signorina Heard avesse cercato di fare accuse nei suoi confronti».

Il secondo incidente risale al dicembre 2015, quando «hanno litigato e lei lo ha graffiato». «Aveva dei graffi intorno alla zona del naso su uno dei lati del viso e sulla zona delle guance». Alla corte sono state mostrate quindi tre foto, in cui si vedono le lacerazioni sul lato sinistro e destro del naso, un graffio sulla fronte e uno sul mento.

Amber Heard in tribunale in Virginia

Bett ha affermato che il 21 aprile 2016, in occasione del 30esimo compleanno di Heard, c'è stato un altro litigio perché Depp era in ritardo. Secondo Bett, quando Depp è arrivato, Heard gli ha lanciato un'occhiataccia, si potrebbe dire che era sconvolta dal fatto che fosse in ritardo.

Ad un certo punto hanno avuto «un’altra discussione, lei lo ha colpito in faccia», ha detto Bett, ma il giudice Penney Azcarate ha ordinato che la testimonianza fosse cancellata dal verbale perché resa per sentito dire.

Durante la sua testimonianza, Bett ha confessato la sua ammirazione per la capacità del suo capo di reggere l’alcol. Dopo alcuni drink, «va in modalità Jack Sparrow. È molto simpatico sia che beva o non beva. L'ho visto leggermente ubriaco. Maneggia l'alcol molto meglio di me».

Bett ha ricordato un incidente intorno al 2012 o 2013 quando Heard fece commenti denigratori sugli uomini a un’amica.

Le foto di Johnny Depp ferito nel 2015

Ha detto che mentre la portava in giro, Heard ha detto a un’amica: «Tutti gli uomini sono idioti, non dovresti fidarti di quel ragazzo». Heard si è poi rivolta a Bett e gli ha detto: "Scusa Sean, non tu, non intendevo quello".

Bett ha descritto come Depp e Heard siano passati dall'essere «una coppia amorevole, quasi liceale, storditi l'uno verso l'altro» a litigare tutto il tempo.

Una volta mentre guidava Heard al suo attico dopo una lite con Depp, Bett le disse: «Non può continuare, vi ucciderete a vicenda o andremo in prigione». Heard ha detto: «Lo amo, non lo perderò».

Bett ha detto che la relazione tra Heard e Depp si è trasformata in «costanti litigi». Bett ha detto di essere stato presente quella notte del maggio 2016 in cui c’è stato lo scontro finale tra Depp e Heard nel loro attico prima del divorzio.

Le foto di Johnny Depp ferito nel 2015 2

Bett e Jerry Judge, un ex dipendente della Depp, hanno sentito le «urla e grida provenire dalla signorina Heard» mentre aspettavano fuori.

Bett ha detto che lui e Judge sono corsi dentro e Heard aveva uno «sguardo di sorpresa» sul suo viso. Ha detto: «Ha urlato che questa è l'ultima volta che mi fai questo. Depp l’ha guardata e ha detto di che diavolo stai parlando?».

«Judge ha picchiettato Depp sul braccio e ha detto capo, andiamocene. Siamo usciti dalla porta principale». Alla domanda se Heard avesse ferite o arrossamenti sul viso, Bett ha detto di no.

Meno di una settimana dopo, Heard ha chiesto il divorzio da Depp e un ordine restrittivo che includeva una foto del suo viso con un livido che, secondo lei, le aveva procurato Depp tirandole addosso un cellulare.

