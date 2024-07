IL DERBY DELLE PUZZONE - LE NAZIONALI DI CALCIO FEMMINILE DI RUSSIA E COREA DEL NORD SI SFIDANO IN ALCUNE AMICHEVOLI, LA PRIMA A PYONGYANG (VINTA 3-0 DALLA SQUADRA DI CASA) E LA SECONDA A MOSCA (FINITA 0-0) - NONOSTANTE LE SANZIONI AL PAESE DI KIM JONG UN, LA NAZIONALE NORDCOREANA CONTINUA A PARTECIPARE AI TORNEI INTERNAZIONALI: È DECIMA NEL RANKING FIFA ED E' STATA TRE VOLTE CAMPIONE D’ASIA - NON SI PUÒ DIRE LO STESSO DELLA NAZIONALE RUSSA...

Estratto dell'articolo di Rosalba Castelletti per "la Repubblica"

amichevole calcio femminile russia corea del nord.

[…] L’amichevole tra le nazionali di calcio femminile di Russia e Corea del Nord, si conclude con un pareggio: 0-0. Poco male. Il primo incontro venerdì aveva visto una vittoria schiacciante della squadra di Pyongyang: 0-3. «Un risultato devastante», lo aveva definito la stampa russa. […] Le russe in divisa rossa stavolta si sono difese bene, ma non c’è stata nessuna rivincita in quello che qualcuno ha soprannominato “il derby tra gli Stati paria”.

putin kim jong un

«Le relazioni tra i nostri due Paesi sono tornate a fiorire. Questa partita non può che rafforzarle e migliorarle. La nostra cooperazione passa anche per lo sport», commenta Cho, da un anno dipendente dell’ambasciata nordcoreana a Mosca. […]

Soltanto 27 giorni prima, ricorda, il presidente russo Vladimir Putin ha visitato Pyongyang per la prima volta in 24 anni, nove mesi dopo aver ospitato Kim Jong-un, come già nel 2019.

Questi assidui vertici preoccupano Seul e Washington che accusano la Russia di fornire cibo e tecnologie alla Corea del Nord in cambio di munizioni da usare in Ucraina.

amichevole calcio femminile russia corea del nord.

Insieme a Pechino e Teheran, Mosca e Pyongyang sono metà di quel «quartetto mortale» da cui una settimana fa ha messo in guardia l’ex segretario Nato Lord Robertson, e i due Paesi più sanzionati al mondo: la Corea del Nord per essere l’unica nazione ad aver testato un’arma nucleare in questo secolo, la Russia per aver lanciato l’offensiva contro Kiev nel 2022. Nello sport, però, la realtà è diversa. Pyongyang è riuscita a mantenere la sua presenza agli eventi internazionali tanto che la sua nazionale di calcio femminile, decima nel ranking Fifa e tre volte campione d’Asia, ha mancato di poco la qualificazione alle Olimpiadi.

kim jong-un mangia con vladimir putin - meme by osho

Mosca, invece, è bandita. I suoi 16 atleti ammessi ai Giochi di Parigi gareggeranno sotto bandiera neutra e la nazionale di calcio femminile è stata sospesa da Fifa e Uefa nel 2022. Da allora ha giocato soltanto una manciata di partite amichevoli, le ultime con Ecuador e Uruguay, e questa settimana si esibisce per la prima volta in tre anni davanti ai suoi tifosi.

amichevole calcio femminile russia corea del nord.

[…] ci sono quasi 4mila spettatori, dice lo speaker in russo e in inglese. Un biglietto costa 300 rubli, poco più di tre euro. […] «Le nostre ragazze sono arrugginite. Non possono viaggiare, né disputare partite internazionali », ammette l’ex calciatrice oggi allenatrice 28enne Dinara Kabirova, amareggiata per l’esclusione dalle Olimpiadi che per rivalsa, per la prima volta in 40 anni, non verranno trasmesse dalla tv russa. «Questo boicottaggio è pesante per noi sportivi. Dobbiamo accontentarci di amichevoli con Paesi asiatici. Già due anni fa, ci è stato consigliato di imparare il cinese o il coreano».

amichevole calcio femminile russia corea del nord.

Nessuno però ha voglia di parlare di politica. I nordcoreani si trincerano dietro alla barriera linguistica e i russi sfuggono alle domande. La famiglia Stalev fa eccezione. Il padre 45enne Anatolij, con moglie e due figli, si rallegra della rinnovata amicizia con Pyongyang: «È un Paese che stimo perché salvaguarda la sua sovranità nonostante le pressioni. Ci andremo in vacanza». Lo scorso febbraio, a sorpresa, sono stati russi i primi turisti ammessi a visitare la Corea del Nord dopo anni di chiusura per la pandemia. […]

putin kim jong un putin kim jong un vladimir putin - kim jong un amichevole calcio femminile russia corea del nord.