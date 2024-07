DESANTIS E DEMONI - PERFINO I SATANISTI VOGLIONO DIRE LA LORO: IN FLORIDA PROTESTANO CONTRO IL DISEGNO DI LEGGE DEL GOVERNATORE CONSERVATORE RON DESANTIS, CHE VUOLE PIU' RELIGIONE NELLE SCUOLE - VISTO CHE IL PROVVEDIMENTO PERMETTE AI CAPPELLANI DI ENTRARE NELLE SCUOLE DELLO STATO AMERICANO, ANCHE MEMBRI DEL "SATANIC TEMPLE", CHE E' RICONOSCIUTO DAL GOVERNO COME UNA CHIESA, VOGLIONO ISTRUIRE I RAGAZZINI SU SATANA...

(ANSA) - I satanisti si offrono volontari nelle scuole della Florida per protestare contro il disegno di legge del governatore Ron DeSantis che vuole piu' religione nell'istruzione. I membri del Satanic Temple affermano che sono pronti ad agire come cappellani volontari ai sensi di una legge statale entrata in vigore questa settimana che apre i campus a "consulenza e supporto aggiuntivi agli studenti" da parte di organizzazioni esterne.

DeSantis ha detto al momento della firma in aprile che senza quel disegno di legge, "in pratica state dicendo che Dio non ha posto nei campus. È sbagliato". I satanisti vedono la misura, che arriva nel contesto di una vigorosa spinta teocratica sull'istruzione da parte della destra religiosa a livello nazionale, come una pari opportunità: se ai cappellani cristiani è consentito l'accesso agli studenti, spesso nelle fasi più vulnerabili della loro vita, allora e' consentito anche a loro.

Sebbene la norma lasci l'attuazione dei programmi dei cappellani ai singoli distretti scolastici e richieda solo alle scuole di elencare la religione di un volontario "se presente", il governatore della Florida ha chiarito che il suo intento è quello di ripristinare i principi del cristianesimo nell'istruzione pubblica. Il Satanic Temple e' riconosciuto dal governo degli Stati Uniti come chiesa, ma DeSantis ha affermato che il satanismo "non è una religione" e quindi "non è qualificato per potervi partecipare".

In ogni caso non ci sarebbero piani per introdurre lo studio delle arti oscure o dei rituali satanici in nessuna classe. Il Tempio Satanico infatti difende Satana non come un demone onnipresente, ma come un simbolo di ribellione e resistenza all'autoritarismo, e la sua strategia è quella di evidenziare flagranti violazioni della separazione costituzionalmente protetta tra Chiesa e Stato.

