I DESAPARECIDOS DI CASA NOSTRA – OGNI GIORNO IN ITALIA CI SONO 40 PERSONE CHE VENGONO UFFICIALMENTE CONSIDERATE SCOMPARSE - NEL 2023 LE DENUNCIE SONO AUMENTATE DEL 20% RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE, RAGGIUNGENDO LE 29.315 – METÀ DELLE PERSONE SCOMPARSE VENGONO RITROVATE MENTRE OLTRE 15MILA SONO A TUTTI GLI EFFETTI “MISSING” – UN DATO AGGHIACCIANTE SE SI PENSA CHE IL 75% SONO MINORI…

Quello di mamma Roberta è solo l'ultimo disperato appello di un familiare di una persona scomparsa. Ieri in oltre 300 hanno manifestato in centro storico a Modena per chiedere che il caso del figlio Alessandro Venturelli, il 24enne scomparso da Sassuolo il 5 dicembre del 2020 non venga dimenticato. Sulla vicenda la Procura di Modena ha già gettato la spugna chiedendo l'archiviazione. Ipotesi alla quale si oppone con forza la mamma, Roberta Carassai, che il 30 aprile prossimo con i suoi legati continuerà a dare battaglia nel corso dell'udienza di opposizione alla richiesta di archiviazione.

[…] Alla manifestazione di Modena […] c'era anche Marisa Degli Angeli, mamma di Cristina Golinucci, la 21enne scomparsa a Cesena il primo settembre 1992

[…] Alessandro Venturelli e Cristina Golinucci sono solo due dei tantissimi casi di persone scomparse in Italia. Ogni tanto la cronaca ci restituisce solo quelli più clamorosi, com'è stato di recente con la scomparsa a Firenze delle piccola Kata o, andando molto indietro nel tempo, la scomparsa di Angela Celentano a Napoli e di Denise Pipitone a Mazara del Vallo.

[…] E i numeri sono veramente impressionanti. Ne basta uno per tutti: ogni giorno in Italia ci sono ben 40 persone che vengono ufficialmente considerate scomparse. Un dato agghiacciante che viene fuori dalla relazione annuale del Commissario straordinario del governo per le persone scomparse, illustrata appena un mese fa e relativa a tutto il 2023. Secondo i dati del ministero in Italia ogni giorno viene denunciata la scomparsa di 80 persone. Nel 2023 le denuncia sono aumentate di circa il 20% rispetto all'anno precedente. Sono state ben 29.315. Metà delle persone scomparse vengono ritrovate (in alcuni casi decedute), mentre il resto, oltre 15 mila, sono a tutti gli effetti «missing».

L'altro dato agghiacciante della relazione è che il 75% delle persone scomparse sono minori, per la precisione 21.951 e di questi la stragrande maggioranza stranieri (17.535).

Nell'80% la denuncia riguarda la scomparsa di uomini, i due terzi dei quali sono stranieri. […]

