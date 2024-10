DA DESERTO A MEGA POZZANGHERA: LE DRAMMATICHE RIPRESE DEL SAHARA ALLAGATO – LE IMMAGINI RIVELANO I DANNI PROVOCATI DALLE PIOGGE ABBONDANTI CHE HANNO COLPITO IL SUD-EST DEL MAROCCO: IN ALCUNE REGIONI SI SONO VERIFICATE FORTI PIOGGE SUPERIORI A 200 MM IN 48 ORE, CON CONSEGUENTI INONDAZIONI IMPROVVISE - NEI PAESI AI MARGINI DEL SAHARA, NEGLI ULTIMI MESI LE FORTI PIOGGE HANNO CAUSATO LA MORTE DI OLTRE 1.400 PERSONE E… – VIDEO

Le drammatiche riprese di droni in Marocco mostrano palme e dune di sabbia allagate nel deserto del Sahara dopo che rare piogge hanno colpito la regione. Le riprese aeree girate a Merzouga vicino a Rachidia, nel sud-est del Marocco, rivelano l'entità delle inondazioni […]

la Direzione generale della meteorologia del Marocco ha affermato che il Paese ha vissuto un mese di settembre particolarmente instabile e umido, caratterizzato da intensi acquazzoni. In alcune regioni si sono verificate forti piogge superiori a 200 mm in 48 ore, con conseguenti inondazioni improvvise, ha aggiunto la direzione. Un recente rapporto dell’OCHA afferma che negli ultimi mesi le forti piogge hanno ucciso più di 1.460 persone nei Paesi ai margini del Sahara. […]

