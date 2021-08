DESIGNER DA INCUBO - UN ACCOUNT INSTAGRAM HA RACCOLTO IN GIRO PER IL WEB LE STRANEZZE INCONTRATE NELLE CASE DI TUTTO IL MONDO: DAL BAGNO CON IL PIANOFORTE AL LAVANDINO CON TANTO DI CHIAPPE E SEDERE, LE SOLUZIONI SONO AD ESSER BUONI STRAVAGANTI...

Dagotraduzione dal Daily Mail

presa elettrica a meta

Quando i designer dilettanti prendono in mano la situazione, il disastro può essere totale - ed è esattamente quello che è successo con questi tentativi imperfetti di miglioramenti domestici.

Gli scatti, visualizzati in una galleria di Bored Panda, sono stati condivisi sull'account Instagram @PleaseHateTheseThings che ha più di 477.000 follower.

La pagina presenta «cose assurde, brutte e semplicemente stupide nel design per la casa» provenienti da tutto il mondo - ed è una descrizione piuttosto accurata.

Un esempio mostra un cervo deceduto che è stato trasformato in un'inquietante casa di bambole, mentre un altro mostra un bagno con servizi igienici per lui e per lei.

casa delle bambole imbalsamata

E uno mostra una presa di corrente con solo un punto di ingresso e mezzo, destinato a lasciare i residenti a grattarsi la testa...

lavandino spazioso tavolo per uno carrozza letto bagno in fondo alle scale ventilatore armato lavandino con le gambe jeep cucina cucina cappa simmetrie e asimmetrie colonna a misura di ventilatore frigo sospeso caminetto in mattoni coppia di water copriwater in lana vasca nel buco decorazioni ultimo gradino bagno con pianoforte piastrelle sui muri micronde nel muro