Un uomo di 19 anni, che due anni fa ha ucciso il cane poliziotto Fang a Jacksonville, trascorrerà i prossimi 25 anni in prigione. Jhamel Malik Paskel è stato condannato mercoledì a cinque anni di prigione per l'omicidio del cane poliziotto e 20 anni di carcere per furto di auto e rapimento a mano armata.

All'epoca dei fatti il ragazzo aveva 17 anni, ma è stato giudicato come un adulto. «Vorrei fare le mie scuse e le mie condoglianze all'agente Herrera per l'uccisione del suo partner e del suo migliore amico Fang - ha detto Paskel - Voglio scusarmi con le vittime per averle spaventate quella notte. E devo a mia madre le più grandi scuse per averla delusa».

Paskel si è dichiarato colpevole a dicembre dell'omicidio del cane, insieme al possesso di arma e fuga aggravata. Si è anche dichiarato colpevole anche di rapina a mano armata e rapimento di due donne poco prima di un inseguimento ad alta velocità e dell’omicidio di Fang.

