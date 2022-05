DESTINO CINICO E VASCO - TRAGEDIA A TRENTO, DOVE UGO BELTRAMMI E SILVIA RUSCELLI, MARITO E MOGLIE DI 48 E 47 ANNI, HANNO PERSO LA VITA SCHIANTANDOSI IN MOTO CONTRO UN CAMION MENTRE ANDAVANO A SENTIRE IL CONCERTO DI VASCO ROSSI, A TRENTO - ERANO PARTITI DALLA PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA, LASCIANO TRE FIGLIE DI DI 17, 12 E 9 ANNI - A UNO STOP, NON SI SONO ACCORTI DEL MEZZO PESANTE IN ARRIVO: I LORO CORPI SONO STATI SBALZATI SULL’ASFALTO E...

Federica Zaniboni per “Il Messaggero”

Il concerto li aspettava. Di lì a poche ore Vasco Rossi sarebbe salito sul palco del Trentino Music Arena e tra il pubblico, in mezzo a quelle 120mila persone, avrebbero dovuto esserci anche loro. Ma Ugo Beltrammi e Silvia Ruscelli - marito e moglie di 48 e 47 anni - non sono mai arrivati alla festa.

Un terribile incidente in moto ha stroncato le loro vite sulla strada statale 45 bis della Gardesana, dove hanno impattato violentemente contro un camion. I coniugi, genitori di tre figlie, erano partiti quel giorno stesso da Sarsina, in provincia di Forlì Cesena, e sono morti sul colpo davanti agli occhi di una coppia di amici che viaggiava insieme a loro su un'altra moto.

Lo schianto è avvenuto intorno alle 17, fra Dro e Pietramurata (Trento), mentre i quattro si stavano dirigendo verso il maxi concerto. Erano arrivati in zona alcune ore prima e dopo avere lasciato i bagagli nell'hotel in cui avrebbero dovuto trascorrere la notte, si erano rimessi in viaggio.

Nei pressi della curva del Sass del Diaol, le due moto si sono fermate allo stop prima di immettersi sulla statale, senza accorgersi, però, di un camion in arrivo. L'autoarticolato, che già percorreva la carreggiata, viaggiava nello stesso senso di marcia delle due moto e negli istanti subito prima dell'impatto, in prossimità della fine del rettilineo, aveva iniziato regolarmente a decelerare. Gli amici Giacomo e Bea sono partiti per primi, riuscendo a schivare il mezzo pesante.

Ugo e Silvia, subito dietro di loro, non hanno fatto in tempo. Secondo alcuni testimoni, la loro Kawasaki Ninja 1000 avrebbe impennato poco prima dello scontro, forse a causa di un'improvvisa accelerazione effettuata dal marito - che si trovava alla guida della motocicletta - quando si è reso conto del pericolo.

Ma proprio quell'innalzamento della ruota anteriore avrebbe reso lo schianto ancora più violento e le due vittime sono finite direttamente contro il rimorchio del camion, venendo mutilate e sbalzate sull'asfalto.

Entrambi sono morti sul colpo a pochi chilometri dal primo live di Vasco dopo lo stop della pandemia. E all'arrivo dei soccorsi - giunti sul posto con anche un elicottero -, i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

A dare l'allarme sarebbero stati l'autista del mezzo pesante e un'altra persona che aveva assistito alla scena. «È stato terrificante» ha detto il testimone, «All'improvviso ho visto alzarsi in aria delle sagome che sono poi ricadute a terra. Ho creduto che il camion avesse perduto una parte del suo carico. Poi ho udito le urla strazianti degli amici, sono sceso dall'auto e mi sono reso conto che erano due persone. Insieme al camionista abbiamo cercato di portare i primi soccorsi ma non c'era nulla da fare».

Oltre agli operatori del 118, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri di Riva cel Garda, che hanno raccolto le testimonianze dei due amici per ricostruire la dinamica dell'incidente. L'uomo alla guidadell'autotrasportatore ha riferito di essersi reso conto dell'accaduto soltanto dopo, guardando nello specchietto retrovisore.

LA COPPIA

Marito e moglie lasciano le tre figlie di 17, 12 e 9 anni, con le quali vivevano nel piccolo comune in provincia di Forlì Cesena. Silvia Ruscelli era oncologa all'Istituto romagnolo per lo studio dei tumori (Irst) di Meldola e sono tanti i messaggi di cordoglio lasciati sui social network da ex pazienti.

Ugo Beltrammi, invece, era geometra al Comune di Mercato Saraceno e guidava il teatro Silvio Pellico del paesino in cui abitava. Il Comune di Sarsina fa sapere che sarà «proclamato, nella giornata delle esequie, il lutto cittadino e sino ad allora le bandiere del municipio saranno tenute a mezz’asta».

Come prosegue il messaggio, «è con estremo dolore che l'Amministrazione comunale, a nome di tutti i cittadini, si stringe al dolore delle figlie, delle famiglie e degli amici di Ugo e Silvia. È un giorno doloroso per tutta la comunità».