DESTINO INFAME – UN 29ENNE UCRAINO, SCAPPATO DALLA GUERRA NEL SUO PAESE E ARRIVATO IN ITALIA INSIEME ALLA MOGLIE E AI DUE FIGLI, È MORTO LA SCORSA NOTTE IN UN INCIDENTE, VICINO A PALERMO – È FINITO CON LA SUA AUTO CONTRO UN MURO. I VIGILI DEL FUOCO L'HANNO ESTRATTO DALLE LAMIERE, MA PER LUI NON C'È STATO NIENTE DA FARE…