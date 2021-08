Alberto Dandolo per “Oggi”

Soleil Sorge sarà una concorrente del Gf vip

Non sa cantare, non sa recitare e nemmeno ballare e presentare ma in tv funziona perché dove c'è lei c'è sempre una polemica che infuoca gli ascolti. Soleil Sorge, forse anche per questa ragione, sarà una delle concorrenti della prossima edizione del Gf vip. L'ex corteggiatrice, ex isolana ed ex cognata di Belen Rodriguez entrerà dicono assai agguerrita il prossimo settembre nella casa più spiata d'Italia, ignara del fatto che vi troverà anche una persona con cui è in guerra aperta da diversi anni. Di chi stiamo parlando?

Il rapper Moreno ci riprova con un reality

Vi ricordate del talentuoso rapper Moreno lanciato anni fa dal talent Amici? Ebbene, dopo aver preso parte ad una fortunata edizione de l' Isola dei famosi anche il cantante genovese potrebbe entrare a far parte del cast del Grande fratello vip. Nella casa di Cinecitta' l'ex allievo della scuola di Maria De Filippi potrebbe incontrare anche il suo collega Luca Vismara che qualche giorno fa ha sostenuto il provino con gli autori del reality più longevo del Biscione.

Simona Branchetti testata da Mediaset indebolisce la Panicucci

A sorpresa nei giorni scorsi Mediaset ha lanciato un nuovo programma condotto dalla giornalista del Tg5 Simona Branchetti. Parliamo di Morning news, una sorta di spinoff estivo di Mattino 5. Ai piani alti di Cologno Monzese si sussurra che trattasi di un vero e proprio test a sorpresa voluto dai vertici aziendali per valutare il rapporto costi-benefici della conduzione invernale di Federica Panicucci. La Branchetti è una risorsa interna e ha un contratto con molti zero in meno rispetto a quello della brava Federica. Ora a decidere sarà il confronto con altri numeri: quelli degli ascolti. Come andrà a finire? Chi vivrà vedrà.

Veronica Gentili va sempre più Controcorrente

E' la vera rivelazione estiva del Biscione! Ci riferiamo a Veronica Gentili conduttrice di Stasera Italia news e ora al timone anche di Controcorrente, il nuovo programma di informazione del lunedì sera di Rete 4. I buoni ascolti uniti allo stile inconfondibile della Gentile sono un mix che si sussurra entusiasmi molto il Biscione. Tanto che già serpeggia quella che è più di una voce su una versione invernale della trasmissione.

Pamela Prati e il mistero della sua casa romana

Pamela Prati dopo il "Caltagirone Gate" è sempre più sulla cresta dell'onda. Sta spopolando con un nuovo tormentone estivo e ha un'agenda fitta di serate e ospitate. I soliti detrattori sostengono però che la showgirl sarda sia in una situazione economica precaria dovuta ad alcune leggerezze commesse in passato, facendo intendere che persino la lussuosa casa in cui vive al centro di Roma non sia il frutto delle sue fatiche. Dicono che sia stato un regalo di un suo potente ammiratore. Di chi si tratta ? Il nome che circola è nientemeno che quello di Fedele Confalonieri da sempre grande estimatore professionale della Prati. Solo un tendenzioso pettegolezzo? Ah, saperlo.

Maddalena Corvaglia Contesa Tra Rai E Sky

Maddalena Corvaglia è volata in Salento dove sta trascorrendo insieme alla sua piccola Jemie le vacanze estive. L'ex velina bionda farà poi un salto in Sardegna prima di rientrare a Milano e riprendere a lavorare. La bella Maddalena ha ricevuto 2 offerte importanti: una da Sky e l'altra da mamma Rai. Quale accetterà? Ah, saperlo...

Malena Spopola Nella Notte Di Milano

La famosa pornostar Malena è amatissima dalla Milano by night! La conturbante pugliese infatti in questa calda estate spopola con i suoi spettacoli sexy nei più noti locali notturni meneghini. Le sue performance all' Extasia' a due passi dal Duomo, ad esempio, fanno regolarmente il tutto esaurito (nel rispetto di tutte le norme anti Covid). Durante la sua ultima esibizione è stato avvistato nel pubblico anche un popolare e sposatissimo giornalista spesso in tv in veste di opinionista. Di chi stiamo parlando? Ah, saperlo.

Indovinelli

È terrorizzato che il suo passaggio a nuova rete possa tradursi in un flop che danneggi la sua carriera. Già pentito?

La famosa attrice pubblicamente appare serena e innamorata del suo storico compagno. Tra i 2 però pare che sia conflitto aperto a causa di una di lei sbandata. Chi è?

Sta facendo di tutto e inutilmente per entrare nel cast di un reality Mediaset. L' opinionista però ancora non sa che è fuori anche da tutti i programmi in cui era ospite fisso. Di chi stiamo parlando?

L'ex isolano sta facendo fuoco e fiamme per partecip

are alla prossima edizione del Gfvip. Chi è?

Il prezzemolino tv amato dai reality fatica a trovare un programma che lo ospiti e sta pensando di cambiare definitivamente lavoro. Cosa farà?

