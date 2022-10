DETTO… SFRATTO - ANCORA GUAI PER AMBRA ANGIOLINI: “FUORI DAL CORO” INCASTRA L’ATTRICE MOSTRANDO L’ORDINANZA DI CONVALIDA DI SFRATTO DATATA 3 OTTOBRE 2022 – LA GIUDICE DI “X FACTOR” E' FINITA NELLA BUFERA DOPO LA DENUNCIA DI SILVIA SLITTI, MOGLIE DELL'EX CALCIATORE GIAMPAOLO PAZZINI, CHE L’HA ACCUSATA DI OCCUPARE ABUSIVAMENTE IL SUO APPARTAMENTO – IL CONTRATTO DI LOCAZIONE, SCADUTO A GIUGNO, ERA INTESTATO ALL’EX MASSIMILIANO ALLEGRI, MA…

Ambra Angiolini torna a far parlare di sè. Da un po' di settimane l'attrice si è resa protagonista della clamorosa inchiesta Ladri di case a Fuori dal coro condotta da Mario Giordano su Rete 4. La rubrica mira a denunciare il fenomeno delle occupazioni abusive di case, e stavolta a finirci dentro è proprio la Angiolini, in quanto è accusata da Silvia Slitti, proprietaria di casa e moglie dell'ex calciatore Giampaolo Pazzini, di occupare abusivamente la sua abitazione nel centro di Milano.

Il caso è ormai noto, nonostante l'attrice non abbia mai risposto alle accuse. Adesso però, grazie a un'indagine di Fuori dal coro, andata in onda nella puntata di martedì 18, ci sarebbe un documento - esclusivo - che la incastra. Si tratta dell'ordinanza di convalida dello sfratto datata 3 ottobre 2022.

"Sul documento - spiega Giordano - compare il nome di Massimiliano Allegri, ex fidanzato di Ambra Angiolini e intestatario del contratto di locazione scaduto il 30 giugno. Come si legge, lui non si oppone alla convalida, d’altronde da mesi lui non vive più nell’appartamento, chi sta occupando abusivamente è Ambra". A quanto pare, dunque, Ambra è accusata di non aver liberato l'appartamento che aveva preso in affitto con l'allora suo compagno. Dopo essersi lasciati, l'allenatore della Juventus avrebbe smesso di pagare e lei sarebbe rimasta lì, con il pretesto di avere bisogno di tempo per il trasloco.

Tant'è che "a metà agosto Silvia aveva regalato più tempo ad Ambra per andarsene”. Ma nonostante la disponibilità, Ambra non ne avrebbe voluto sapere e avrebbe addirittura mandato a dire alla Slitti, tramite i legali, che lei non voleva più essere importunata.

Intervistata al telefono, la proprietaria ha anche aggiunto di aver ricevuto "una diffida da parte dell’avvocato della signora Angiolini che mi intima a non parlare più della vicenda, una diffida che non trovo giusta dal momento che dobbiamo avere la libertà di parola, quando diciamo il vero dobbiamo poterlo dire”. Intanto, il documento - mostrato nella trasmissione - dimostra che ci sarebbe un giudice per lo sfratto, e di conseguenza la Angiolini dovrebbe lasciare al più presto l’appartamento.

