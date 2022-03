27 mar 2022 12:40

DEVONO ANCORA INVENTARLO UN MODO PER FARCI CONTENTI - SECONDO IL “WORLD HAPPINESS REPORT”, IL RAPPORTO MONDIALE SULLA FELICITÀ, NEL 2021 DELLA RIPRESA ECONOMICA E DELLA VITTORIA DEGLI EUROPEI DI CALCIO L'ITALIA È STATA MENO FELICE DEL 2020, ANNO DI PANDEMIA E LOCKDOWN. ASPETTIAMO CON ANSIA I DATI PER IL 2022, CON LA GUERRA E LA MANCATA QUALIFICAZIONE MONDIALE - PER IL QUINTO ANNO CONSECUTIVO, IN TESTA C’È LA FINLANDIA, SEGUITA DA DANIMARCA E ISLANDA: NEI PRIMI OTTO POSTI CI SONO SOLO PAESI DEL NORD EUROPA - CHIUDE L'AFGHANISTAN AL 146ESIMO POSTO. PER TROVARE L'ITALIA DOBBIAMO SCENDERE AL...