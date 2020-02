DIAMOCI UNA BELLA DISINFETTATA – IN INDONESIA I PASSEGGERI IN ARRIVO DALLA CINA VENGONO ACCOLTI CON UNA SPRUZZATA DI DISINFETTANTE. POI SONO STATI PORTATI IN QUARANTENA IN UNA BASE MILITARE - IN CINA INVECE PER OVVIARE ALLA MANCANZA DI IGIENE DEI CITTADINI SONO STATI SPEDITI DEI DRONI CHE GETTANO UNA SOSTANZA GERMICIDA DAL CIELO – VIDEO

CORONAVIRUS, IN CINA I DRONI SPRUZZANO DISINFETTANTE

INDONESIA: I PASSEGGERI IN ARRIVO DA WUHAN SONO STATI ACCOLTI COSÌ IN AEROPORTO

Da www.corriere.it

I passeggeri sbarcati a Batam, in Indonesia, da un aereo arrivato da Wuhan, in Cina, sono stati spruzzati con una sostanza (probabilmente uno spray antisettico) dai funzionari in tuta protettiva prima di essere portati in quarantena in una base militare sulle Isole Natuna. Dei 243 passeggeri a bordo, 237 erano indonesiani. Le immagini sono state diffuse dallo stesso ministero degli Esteri indonesiano.

I DRONI SPRUZZANO DISINFETTANTE DAL CIELO IN CINA

Da www.lapresse.it

In Cina si usano anche i droni per cercare di fermare l'epidemia di coronavirus. In molte zone del Paese vengono utilizzati per spruzzare disinfettante lungo le strade e sui complessi residenziali.

