DIAMOCI UN TAGLIO – GLI STILISTI VANNO AL RISPARMIO E FANNO A PEZZI I LORO ABITI: STRIZZANDO L’OCCHIO AI FLUIDI, SULLE PASSERELLE SFILANO UOMINI CON LA PANZA DI FUORI E PANTALONI BASSI E TAGLI E GEOMETRIE CHE METTONO IN MOSTRA PARTI DEL CORPO. BLANCO E MICHELE BRAVI FANNO GIÀ SCUOLA, MA LA VERITÀ È CHE SI ARRIVERÀ A UNA FEMMINIZZAZIONE DEL GUARDAROBA MASCHILE CHE LASCERÀ L’UOMO IN GONNELLA…

Veronica Timperi per "il Messaggero"

Less is more, meno è di più. Sembra recitare così la moda di quest' anno, quando riduce la quantità di tessuto sulle silhouettes, stravolge e squarcia con simmetrie ardite abiti e completi maschili. Una tendenza, quella del cut out, dei tagli sui vestiti che mostrano la pelle nuda lasciando all'immaginario collettivo qualcosa su cui fantasticare che, se fino allo scorso anno faceva timidamente capolino, oggi è definitivamente un must, amato da celebrities come Dua Lipa e Gigi Hadid che lo indossano anche nelle versioni più futuristiche.

GEOMETRIE Sarà la voglia di tornare a vivere e di scoprirsi che sta man mano soppiantando lo stile casual, castigato e confortevole a cui, per due anni, ci hanno abituato le giornate tra le mura domestiche, ma negli ultimi mesi, dalle passerelle ai red carpet, passando per i palcoscenici televisivi, i tagli e le geometrie che svelano la pelle sono stati protagonisti, sia per lui che per lei, entrando di diritto nel guardaroba fluido. Il cut out, infatti, è stato sdoganato e da trend prevalentemente femminile, nato con Pierre Cardin negli anni 60 e diventato popolare all'inizio degli anni 2000 nello street style, si è prima affrancato con rivisitazioni couture tra gli stilisti che contano come Versace, per poi essere declinato anche in chiave maschile con risultati sorprendenti.

SCOLLATURE Lo abbiamo visto a Sanremo trionfare con il look sofisticato di velluto nero, indossato da Noemi e firmato Alberta Ferretti che svelava con una scollatura incrociata e un oblò a goccia sulla pancia, un sensuale ombelico. Allo stesso tempo lo abbiamo apprezzato su Blanco, nel completo pantalone carta da zucchero di The Attico, con la giacca che si apriva con un taglio su un fianco, all'altezza di un tatuaggio. Michele Bravi, nella sua mise esclusiva creata da Fausto Puglisi per Roberto Cavalli, ha interpretato il top monospalla con taglio laterale, eliminato le maniche sulle giacche, giocando continuamente, durante tutte le serate, con il cut out. Stili diversi ma tutti decisamente glamour. Un richiamo alle passerelle e a ciò che è già nelle vetrine per l'imminente primavera, quando ci prepareremo a sfoggiare capi che osano svelando il nostro corpo.

CROP TOP Se per gli uomini, come visto da Fendi, andrà di moda il crop top abbinato con i pantaloni a vita bassa e l'ombelico in bella vista, per la donna la tendenza tagli è piena di sorprese. Viene proposta sulle jumpsuit, grandi protagoniste di stagione da Saint Laurent, quasi una seconda pelle su cui sperimentare tagli a fiocco e giochi di colore insieme a scolli ed incroci audaci. O ancora su body aderenti dalla fantasia optical che scoprono una spalla e parte di un fianco, abbinati a pantaloni morbidi, ampi, chiari come ha pensato Stella McCartney. È una geometria perfetta quella di Valentino che rinuncia per il suo mini dress fucsia alle asimmetrie creando un look sofisticato ed armonioso con spalle e fianchi scoperti da cut sartoriali.

Roberto Cavalli interpreta questa tendenza in modo audace, moderno, sfacciato. Il suo abito nero e oro è attraversato da squarci che si aprono sotto il seno e sui fianchi, per poi cambiare lato e diventare spacchi sulla minigonna. «È una tendenza, quella del cut out, molto bella e potente ma, sebbene sia oggi genderless, non è altrettanto inclusiva se si parla di body positivity», spiega Massimo Leonardelli, curatore di immagine delle star.

NON PER TUTTI «Sono look suggestivi ma non per tutti. Paradossalmente gli uomini se la cavano meglio perché i tagli sono meno provocatori. Bisogna infatti essere consapevoli del proprio fisico e soprattutto di quale parte del corpo svelare con il cut». A tal proposito, infatti è nato un dibattito su TikTok tra i più giovani che vedono questa come una tendenza che esclude le curvy e proietta aspettative e modelli inarrivabili.

EMERGENTI In Inghilterra, però, ci sono già designer emergenti come Karoline Vitto, Sinéad O' Dwyer che hanno declinato il cut out in modo inclusivo con l'obiettivo di celebrare tutte le forme della bellezza, individuando già nell'uso di tessuti molto elastici in punti strategici, una formula che possa contenere anche le curve più sinuose. La speranza è tutta nell'interpretazione che le griffe daranno a questi capi, proprio come accaduto nelle passerelle di questi giorni, da Milano a New York, dove modelle curvy hanno dimostrato che una pancia non scolpita, svelata in un look tagliato', può rappresentare una forma di liberazione dal concetto di perfezione che spesso le persone esigono da loro stesse.

