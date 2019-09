L'ESERCITO DEI BUONI TRATTA LA BELLANOVA COME UNA POVERETTA CHE NON SA DIFENDERSI DA SOLA (QUESTA SI' CHE È DISCRIMINAZIONE), MENTRE LA SANTANCHÈ, ESSENDO LEI STRONZA E DI DESTRA, SI PUÒ BERSAGLIARE IN OGNI MODO - CAPEZZONE: ''HO OSATO IRONIZZARE SUL SUO VESTITO, NON SUL SUO FISICO, E ORA CHIEDONO DI EPURARMI DALLA TV'' - QUANDO CROZZA, LITTIZZETTO E IL 100% DI TWITTER SI ACCANISCE SU FERRARA, ADINOLFI, BRUNETTA, BERLUSCONI, CARFAGNA, VA TUTTO BENE