IL DIARIO DEGLI ORRORI DELLA FAMIGLIA DELON – GLI ULTIMI ANNI DELL’ATTORE SONO STATI UNO SPETTACOLO PENOSO TRA I TRE FIGLI: OFFESE, DENUNCE E INTERVISTE AL VELENO TRA I MASCHI ANTHONY E ALAIN-FABIEN, CRESCIUTI CON UN PADRE VIOLENTO E IN UN CLIMA ORRENDO, E LA FIGLIA ANOUCHKA, LA PREDILETTA – IN MEZZO SEMPRE IL POVERO ALAIN DELON, FIACCATO DALL’ETÀ E DA UN ICTUS – A QUESTA SITUAZIONE, SI È AGGIUNTA LA STORIA DEL FIGLIO MAI RICONOSCIUTO – IL TESTAMENTO: COSA C’È SCRITTO

Estratto dell'articolo di Alessandra Coppola per www.corriere.it

anthony e alain delon

Gli ultimi anni sono stati uno spettacolo penoso. Accuse, offese, denunce, interviste che spargevano veleno sui 120 ettari di bosco di Douchy, nella valle della Loira, la residenza-rifugio in cui il patriarca s’era ritirato. Taciturno e tremante, a volte assente dopo l’ictus del 2019, Alain Delon ha assistito semicosciente al “carnage” della sua famiglia: la lotta feroce tra i due figli maschi da una parte, Anthony e Alain-Fabien, e l’unica femmina Anouchka, spudoratamente favorita.

alain e anouchka delon

Il primo è nato nel 1964 dalla relazione dell’attore con Nathalie Delon (vero nome Francine Canovas): a 4 anni i suoi s’erano già separati. Dello strazio della sua infanzia Anthony parlerà spesso, in tv, sui giornali, e in due libri autobiografici: un padre inarrivabile all’apice della carriere - «mi sembrava un eroe, una divinità» – poco disponibile, severo all’esasperazione, che pretendeva di raddrizzarlo a frustate e punizioni umilianti; mentre la madre affondava nella droga. Il ragazzino lascia la scuola e si mette volentieri nei guai, a 17 anni, armato, guida un’auto rubata. Tenta di rimettersi in carreggiata, prova a fare l’imprenditore, ma il padre non l’aiuta. Addirittura sembra ostacolarlo. Gli vieta di usare le stesse sue iniziali. Prova il cinema, ma il padre non gli lascia spazio.

anthony e alain delon 1

Il fratello Alain-Fabien arriva nel 1994, dalla relazione con la modella olandese Rosalie Van Breemen. Ma non ha maggior fortuna. Racconta di sentirsi abbandonato e maltrattato, piatti che volano, vetri rotti, «una casa di matti». Ha 8 anni quando il padre gli vieta di andare al matrimonio della madre (dalla quale Alain come da copione si è separato): «Fai l’uomo», gli ordina. E in una sequenza analoga a quella del fratello maggiore, Alain-Fabien s’appassiona alle armi, gioca a fare il duro, ferisce involontariamente una ragazzina a una festa e va nei guai. A 18 anni il padre gli taglia i viveri e lo allontana. «Leggevo delle vicende della mia famiglia sui giornali, come un paria».

Anouchka Alain delon

Intanto, però, è nata Anouchka, nel 1990, anche lei figlia di Rosalie, e via via che cresce se è possibile il rapporto di Alain coi due maschi peggiora. La ragazza compie 18 anni e il papà le dichiara: «Non ho mai detto "ti amo" a nessuna quanto a lei». Per Anouchka apre i set cinematografici e i palchi teatrali, è lei l’unica ad avere un ruolo (di vice presidente) nella Alain Delon International Diffusion a Ginevra. È la figlia la sola alla quale chieda (nel 2019, prima dell’ictus) di accompagnarlo alla cerimonia d’onore al Festival di Cannes.

[…]

A cui si aggiunge la straziante storia del figlio mai riconosciuto, Ari, avuto dalla cantante dei Velvet Underground Nico, adottato dalla madre di Alain, uguale a lui come una goccia d’acqua, morto nella totale indigenza dopo anni di dipendenza dall’eroina il 20 maggio 2023.

alain fabien anthony e anouchka delon 1

Di questa eredità dolorosa, l’epilogo è in un testamento - sul quale è iniziata da mesi la battaglia - che assegna ad Anouchka la metà del patrimonio (case, opere d’arte, royalties sui film) e lascia i due maschi a spartirsi il resto.

Accuse incrociate di “manipolazioni”, insulti violenti, registrazioni nascoste, dame di compagnia giapponesi licenziate, guardie del corpo cambiate d’arbitrio e trattamenti sanitari interrotti: una trama di complotti e misteri che anche l’ultima apparizione, la più triste possibile, di un vero dio del cinema.

anthony e anouchka delon 2 ALAIN DELON IN UNA SCENA DI MONSIEUR KLEIN ALAIN DELON anthony e anouchka delon 3 anthony e anouchka delon 1 alain delon frank costello faccia d'angelo