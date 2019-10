UN DIAVOLO PER CAPELLO – GIOCHI PERICOLOSI DURANTE UN MATRIMONIO DOVE UN GRUPPO DI SCIROCCATI SI È INCENDIATO I CAPELLI PER SCOLARSI DEI BICCHIERI DI LIQUORE: LA SFIDA IDIOTA CONSISTEVA NEL COSPARGERSI IL CAPO DI SAMBUCA, DARSI FUOCO AI CAPELLI E PASSARE A TRINCARE…(VIDEO)

DAGONEWS

invitati si bruciano i capelli e bevono 5

Giochi pericolosi durante un matrimonio dove alcuni invitati si sono incendiati i capelli in un giro di bevute. Nel video un gruppo di sciroccati si è gettato sambuca sui capelli e si è incendiato la testa per poi passare a scolarsi un bicchierino di liquore.

invitati si bruciano i capelli e bevono 4

La scena è stata ripresa con un cellulare e ha fatto velocemente il giro del web. Come si vede nelle immagini gli uomini, vestiti in modo elegante, sfidano il pericolo e con i capelli in fiamme bevono prima di spegnere il fuoco. Un gioco pericoloso che, solo per un caso fortuito, non si è trasformato in dramma.

invitati si bruciano i capelli e bevono 1 invitati si bruciano i capelli e bevono 3