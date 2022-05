AL DIAVOLO IL REGGISENO DELLA NONNA, ANDIAMO AL SODO: AL MET GALA LE STAR SI SONO PRESENTATE CON I COPRICAPEZZOLI – ANCHE SE IL TEMA DELLA SERATA DOVEVA ESSERE LA MODA DI FINE ‘800, MODELLE, ATTRICI E CANTANTI HANNO OPTATO PER LOOK PIÙ ARRAPANTI, VOLANDO IN PASSERELLA INDOSSANDO MINUSCOLI REGGISENI SCINTILLANTI - SIA EMILY RATAJKOWSKI CHE JODIE TURNER-SMITH HANNO SFOGGIATO I LORO COPRICAPEZZOLI GIOIELLO MENTRE…

DAGONEWS

vanessa hudgens

Ma quale Gilded Age! Al Met Gala il trend più in voga è stato quello del reggiseno in vista. Anche se l’evento aveva come tema la moda di fine 1800 molte star hanno optato per un look che mai si sarebbe potuto vedere a quell’epoca.

Sul tappeto rosso, sia Emily Ratajkowski che Jodie Turner-Smith hanno mostrato i loro reggiseni gioiello. Per non parlare dei look sfoggiati agli afterparty. Hailey Bieber ha sfoggiato un triangolo scintillante di Saint Laurent (Il pezzo viene venduto a $ 3.390).

bella hadid

Per non essere da meno, Bella Hadid ha indossato dei copricapezzoli di Dilara Findikoglu mentre Vanessa Hudgens ha sfoggiato un abbagliante reggiseno di Moschino. E Cardi B ha sfoderato un Versace con due belle coppe dorate.

sabrina carpenter emily ratajkowski cardi b hailey bieber jodie turner smith