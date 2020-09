19 set 2020 15:45

DICE CHE ERA UN BELLOMO – FRANCESCO BELLOMO NON È PIÙ AGLI ARRESTI DOMICILIARI PER L'INCHIESTA SULLE ASPIRANTI GIUDICI COSTRETTE A MINIGONNE, TACCHI E OBBEDIENZA: “RINUNCIO ALLE TEORIE DI CUI ERO CONVINTO. I RICATTI SESSUALI NON ESISTONO, SEMPLICEMENTE PERCHÉ NON POTEVO VOLERE QUALCOSA CHE NON AVESSI GIÀ” – “QUALCHE STUDENTESSA MI HA ESPRESSO SOLIDARIETÀ. MA PER LORO ADESSO È RISCHIOSO. COLLEGHI E AMICI SI SONO DILEGUATI…”