DICE CHE ERA UN BELLOMO – L’EX GIUDICE DEL CONSIGLIO DI STATO FRANCESCO BELLOMO È STATO ASSOLTO NEL PROCESSO PER STALKING E LESIONI AI DANNI DI UNA DELLE ASPIRANTI GIUDICI DELLA SUA SCUOLA DI FORMAZIONE – LA PROCURA AVEVA CHIESTO UNA PENA DI 3 ANNI E 4 MESI. ASSOLTO ANCHE L’EX PM DI ROVIGO E COIMPUTATO, DAVIDE NALIN

Da www.adnkronos.com

francesco bellomo 7

L'ex giudice del consiglio di Stato Francesco Bellomo è stato assolto, in tribunale a Piacenza, nel processo in cui era imputato per stalking e lesioni ai danni di una borsista che partecipò alla scuola di formazione Diritto e Scienza. La sentenza è stata emessa nel tardo pomeriggio, con il rito abbreviato, dal Gup di Piacenza. Per Bellomo la Procura aveva chiesto una pena di 3 anni e 4 mesi. Assolto anche il coimputato, Davide Nalin, ex pm di Rovigo. Per lui, il pm Emilio Pisante e il procuratore Grazia Pradella avevano chiesto un anno e quattro mesi.

