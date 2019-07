DIE HARD - UN CAMIONISTA GUARDA UN PORNO ALLA GUIDA E INVESTE E UCCIDE UN UOMO NEGLI STATI UNITI – POCO PRIMA DELL’INCIDENTE SI ERA SPARATO 14 FILMATI HARD, PER POI CANCELLARLI PRIMA CHE IL TELEFONO GLI FOSSE SEQUESTRATO – MA LE FORZE DELL’ORDINE HANNO RECUPERATO LA CRONOLOGIA – VIDEO

Giampiero Valenza per www.ilmessaggero.it

Stava guardando film porno alla guida di un camion poco prima di fare un incidente e causare così la morte di Vernon C. Hedquist, di 59 anni. Questa è l'accusa rivolta al 47enne Tate R. Doom, accusato di omicidio stradale sull'autostrada Interstate 94, a Nord di Minneapolis, nel Minnesota (Stati Uniti).

A scoprirlo sono stati gli investigatori che hanno svolto le indagini andando a vedere ciò che stava facendo l'uomo con il suo smartphone. Ed è risultato che poco prima di fare l'incidente il camionista fosse arrivato a vedere 14 filmati pornografici.

L'uomo avrebbe, secondo l'accusa, cancellato i video prima del sequestro di due cellulari da parte delle forze dell'ordine. A specifiche accuse, ha negato di averli visti. L'indagine ha portato a recuperare la cronologia e a dimostrare come l'ultimo dei 14 video di Pornhub.com (della durata di 5 minuti e 14 secondi), fosse iniziato giusto 90 secondi prima dell'incidente.

I fatti sono avvenuti poco dopo le 14 dello scorso 2 ottobre. Un gruppo di operai (tra cui Hedquist) stava lavorando in una corsia chiusa a destra per preparare alcuni lavori stradali. E' in quel momento preciso che il carrello si è staccato dal rimorchio colpendo a morte il lavoratore.

Il prossimo 12 agosto, riporta il quotidiano Star Tribune nella sua versione on line, è prevista una nuova udienza del caso e Doom (che è stato anche arrestato per questo) dovrà rispondere del capo d'accusa basato sui file porno trovati sul suo cellulare.