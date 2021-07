1 lug 2021 17:01

DIECI ANNI PER RITROVARLO E UN SECONDO PER SFRAGNARLO - IL RITRATTO DI DONNA DI PICASSO, RUBATO DALLA PINACOTECA NAZIONALE DI ATENE E APPENA RITROVATO, NON TROVA PACE: DURANTE LA CONFERENZA STAMPA PER ANNUNCIARNE IL RITROVAMENTO IL DIPINTO È SCIVOLATO ROVINOSAMENTE A TERRA… - VIDEO