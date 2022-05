LA DIETA INTERMITTENTE NON SERVE A PERDERE PESO, MA A VIVERE PIU' A LUNGO! - RIDURRE I CIBI GRASSI E ZUCCHERATI E CONSUMARE I PASTI AL MOMENTO GIUSTO DELLA GIORNATA HA AUMENTATO LA LONGEVITA' DEI TOPI DEL 35% - NEGLI ANIMALI DA LABORATORIO MONITORATI PER QUATTRO ANNI, UNA DIETA IPOCALORICA DA SOLA HA PROLUNGATO LA SOPRAVVIVENZA DEL 10%, LA DIETA INTERMITTENTE HA AGGIUNTO 9 MESI ALLA LORO VITA MEDIA (DUE ANNI)...

Dagotraduzione da Study Finds

Secondo una nuova ricerca mangiare principalmente durante il giorno invece che di notte potrebbe essere la chiave per una vita più lunga. I ricercatori del Southwestern Medical Center dell'Università del Texas affermano che non è solo ciò che consumi, ma quando.

Il loro studio rileva che ridurre i cibi grassi e zuccherati e consumare i pasti al momento giusto ha aumentato la longevità dei topi del 35%. Gli esperimenti hanno scoperto che i ritmi quotidiani dell'orologio biologico svolgono un ruolo importante nei benefici di una dieta sana. I roditori sono animali notturni che sono più attivi al buio. Gli esseri umani sono generalmente più vivaci durante il giorno. Con questo in mente, gli autori dello studio affermano che le persone dovrebbero limitare i pasti alle ore più attive della giornata.

Negli animali da laboratorio monitorati per quattro anni, una dieta ipocalorica da sola ha prolungato la sopravvivenza del 10%. Tuttavia, il miglioramento è aumentato in modo significativo con un programma esclusivo di alimentazione notturna. La combinazione ha aggiunto nove mesi in più alla loro tipica durata media di due anni.

L'autore principale, il professor Joseph Takahashi, afferma che un piano simile per le persone limiterebbe il mangiare alle ore diurne. È noto che mangiare di meno migliora la salute. Studi su una varietà di animali hanno dimostrato che può portare a una vita più lunga e più sana. Le ultime scoperte si aggiungono alla prova che anche fare una ricca colazione o un pranzo invece della cena è fondamentale, almeno per gli esseri umani.

Il Prof. Takahashi, un biologo molecolare, aggiunge che la loro ricerca aiuta a districare le controversie sui piani dietetici che enfatizzano il mangiare solo in determinati momenti della giornata, che molte persone chiamano digiuno intermittente. Sebbene questi piani potrebbero non accelerare la perdita di peso negli esseri umani, secondo un recente studio sul New England Journal of Medicine, possono portare ad altri benefici per la salute.

Le diete a digiuno intermittente sono diventate sempre più popolari negli ultimi anni. Includono il digiuno a giorni alterni o il mangiare solo per un periodo da sei a otto ore al giorno. Ora, il Prof. Takahashi e i suoi colleghi hanno svelato gli effetti delle calorie, del digiuno e dei ritmi circadiani sulla longevità. Hanno ospitato centinaia di topi con alimentatori automatici per controllare quando e quanto ogni animale ha mangiato per l'intera durata della sua vita.

Alcuni potevano rimpinzarsi quanto volevano, mentre altri avevano una riduzione delle calorie dal 30 al 40 percento. Tutti i gruppi hanno mangiato in orari diversi. I topi alimentati con la dieta ipocalorica di notte, per un periodo di due o 12 ore, vivevano più a lungo.

I risultati suggeriscono che mangiare a tempo limitato ha effetti positivi sul corpo anche se non promuove la perdita di peso. Lo studio, inoltre, non ha riscontrato differenze nel peso corporeo tra i topi con diversi programmi alimentari. «Tuttavia, abbiamo riscontrato profonde differenze nella durata della vita», osserva il prof. Takahashi in un comunicato stampa.

Il team spera che imparare come la restrizione calorica influisce sugli orologi interni del corpo mentre invecchiamo aiuterà gli scienziati a trovare nuovi modi per prolungare una vita sana. Ciò potrebbe derivare da diete ipocaloriche o da farmaci che imitano gli effetti di tali diete.