LA DIETA NON È UN DJOKO – TUTTI I SEGRETI A TAVOLA DEL NUMERO UNO AL MONDO NOVAK DJOKOVIC: IL TENNISTA OPTA PER PANE E PASTA INTEGRALI, NON RINUNCIA ALLA VERDURA QUOTIDIANAMENTE E CONSUMA IL PESCE PIÙ VOLTE ALLA SETTIMANA – MAI DIMENTICARE DI BERE ACQUA PER DEPURARSI. NO AI GRASSI IDROGENATI E AI DOLCI A PARTE UN PICCOLO QUADRATINO DI CIOCCOLATO A BASE DI CACAO CRUDO...

Da "www.notizie.it"

la dieta di nole djokovic 9

Gli atleti hanno bisogno di essere in forma e non eccedere negli stravizi alimentari, altrimenti le loro prestazioni atletiche possono risentirne. Ne sa qualcosa Novak Djokovic, uno dei migliori tennisti al mondo. La dieta di Novak Djokovic lo aiuta a stare in forma, in salute e migliorare sempre più. Ecco come seguirla e il suo funzionamento.

Dieta di Novak Djokovic

Sicuramente ognuno di noi si è chiesto cosa mangiano gli atleti e, in particolare, Novak Djokovic, il tennista numero uno al mondo per mantenersi sempre così in forma. Come fa a essere sempre così scattante? Il tennista presta particolare attenzione all’alimentazione, a quello che consuma e sicuramente la sua dieta è uno dei segreti del suo successo.

la dieta di nole djokovic 6

Non è solo uno dei tennisti più forte al mondo, ma ha anche un bellissimo fisico che allena ogni giorno per garantire ottime prestazioni e la dieta di Novak Djokovic si basa su un regime particolarmente equilibrato proprio per garantirgli il massimo dei risultati possibili. Essendo intollerante al glutine e al lattosio, la sua alimentazione esclude questo tipo di alimenti concentrandosi su altri cibi altrettanto nutrienti.

A prescindere se siete intolleranti al glutine o al lattosio, ognuno può seguire la dieta di Novak Djokovic per essere in forma e dimagrire in modo del tutto naturale. Per seguire una alimentazione sana e attenta al suo fisico e a tutti coloro che vogliono essere in forma, ha messo a punto DjokoLife, uno stile di vita che si basa su norme e regole in cui, oltre a essere importante fare attività fisica, lo è altrettanto mangiare in modo sano ed equilibrato.

la dieta di nole djokovic 8

Uno stile di vita che comprende alimenti e prodotti quali semi di papavero e di lino proprio perché antiossidanti e fanno bene all’organismo, oltre a riso e avena, ma anche barrette ai cereali e latte di cocco. Una dieta in cui s’impara a mangiare bene e dimagrire al tempo stesso.

Dieta di Novak Djokovic: come funziona

Il regime alimentare del tennista si basa su alcune regole che bisogna seguire in modo scrupoloso e attento e che sono alla base della sua perfetta forma fisica. Per chi vuole seguire la dieta di Novak Djokic deve attenersi a queste semplici regole:

· Optare per prodotti integrali quali pane e pasta in quanto i prodotti raffinati hanno pochissimi nutrienti

la dieta di nole djokovic 7

· La verdura bisogna consumarla tutti i giorni

· Il pesce si consuma più volte durante la settimana

· Prediligete i grassi non idrogenati

· L’acqua è fondamentale per depurarsi ed espellere i liquidi.

La sua alimentazione è studiata nei dettagli e ha provato vari regimi alimentari per poi trovare quello maggiormente adatto a lui che gli permetta di ottenere ottimi benefici e risultati. Il tennista ha sempre mangiato qualsiasi cosa, ma a un certo punto ha capito che questo stile di vita non era particolarmente soddisfacente, quindi ha deciso di optare per uno maggiormente attento e più equilibrato per la sua attività.

la dieta di nole djokovic 5

Il piano alimentare del tennista è il seguente:

· Colazione: punta sui super food, i cibi ricchi di nutrienti che fanno bene. Al mattino, si nutre di centrifugati di frutta a base di mirtilli, frutti di bosco, bacche, semi di lino e anche uova

· Pranzo: riso o pasta possibilmente senza glutine, oltre a verdura e legumi da consumare sia al vapore che crudi

· Cena: zuppe o pesce, ma comunque alimenti leggeri in modo da digerirli meglio.

la dieta di nole djokovic 4

Evita dolci e zuccheri, ma ogni tanto si concede un quadratino di cioccolato a base di cacao crudo. Consuma tantissimi datteri in quanto ricchi di energia.

