Estratto dell’articolo di Antonella Napoli per “la Repubblica”

Decine e decine di cadaveri sepolti sotto un velo di terra a pochi chilometri da Malindi, uno dei più conosciuti luoghi di vacanza e di residenza in Kenya per tanti italiani. La scoperta degli investigatori locali è da film dell’orrore: un pastore, Paul Mackenzie Nthenge, ha convinto i suoi fedeli a lasciarsi morire di fame «per incontrare Gesù», come hanno raccontato alla polizia locale i sopravvissuti, tutti kenioti, come i 58 cadaveri rinvenuti fino ad ora.

Le ricerche continuano e il timore è che le vittime siano molte di più. «Ero in un momento difficile della mia vita. È successo tutto molto lentamente, in modo subdolo – ha raccontato M.Y., una giovane donna, alla polizia – all’inizio mi sembrava di aver trovato la luce. Il pastore mi aveva convinta che solo lui vedeva “la vera me”.

Mi ha fatto sentire Gesù vicino. Ho creduto in lui. Poi quando capisci che la vita ti sta lasciando ti ci aggrappi. Se sei fortunato come me sopravvivi. Molti non c’è l’hanno fatta». Quando le forze di sicurezza hanno fatto irruzione nella sala delle preghiere della Good News International Church hanno trovato una scena raccapricciante: c’erano una trentina di persone emaciate e ridotte a poco più che scheletri, circondate da escrementi.

All’esterno, in un terreno di proprietà del sacerdote di oltre 300 ettari «sono state scoperte decine di tombe, tutte di adepti», ha dichiarato il capo della polizia della sub-contea di Malindi, John Kemboi. Quattro delle persone trovate ancora in vita durante il blitz, avvenuto venerdì scorso, sono morte poco dopo il ricovero.

La polizia ha arrestato il predicatore e ha chiesto al tribunale di Malindi di trattenere Mackenzie Nthenge più a lungo possibile, mentre continuano le indagini sui decessi dei suoi seguaci. […] Intanto la polizia sta effettuando ricerche in tutta la foresta di Shakahola, sia per catturare gli adepti complici di Mackenzie Nthenge che per individuare altre sepolture. […]

