DIETRO-DIETRO FRONT: TANYA ROBERTS È MORTA! – DOPO L’ANNUNCIO DELLA MORTE, SEGUITA DA UNA SMENTITA, E' ARRIVATA LA CONFERMA DEL DECESSO – A DARE L’ANNUNCIO PREMATURO ERA STATO IL COMPAGNO LANCE O'BRIEN: LO STESSO, POCHE ORE DOPO DURANTE UN’INTERVISTA, AVEVA RICEVUTO LA CHIAMATA DALL’OSPEDALE IN CUI LO AVVISAVANO CHE LA DONNA RESPIRAVA ANCORA. ORA LA CONFERMA DEL DECESSO – ECCO COSA È SUCCESSO… - IL VIDEO CHOC DELLA CHIAMATA

DAGONEWS

lance o'brien 3

La bond girl Tanya Roberts è morta 24 ore dopo che il suo partner e il suo agente avevano dato l’annuncio prematuro del decesso mentre la donna era ancora viva in un reparto di terapia intensiva.

Il caos è scattato lunedì quando l’agente dell’ex “Charlie’s Angels” ha dato l’annuncio della sua morte a 65 anni al Cedars-Sinai Hospital di Los Angeles. Ma in un'intervista il pomeriggio seguente il suo partner Lance O'Brien è scoppiato in lacrime dopo aver ricevuto in diretta una telefonata dall’ospedale: «Mi state dicendo che è viva?» ha detto singhiozzando O'Brien. Poi rivolgendosi all’intervistatore ha continuato: «L'ospedale mi sta dicendo che è viva. Mi stanno chiamando dal team ICU». Ma dopo quella chiamata TMZ ha confermato che Roberts è morta lunedì subito dopo le 21.

mike pingel e tanya roberts

Ma cosa ha generato il caos? O'Brien ha detto di essere andato in ospedale domenica dopo che i medici gli hanno detto che l'attrice stava peggiorando e che sarebbe morta. Ha raccontato che la donna ha aperto gli occhi, ha cercato di afferrarlo, ma poi li ha chiusi dopo quelle che ha creduto essere le sue ultime parole. Dopo quella scena O'Brien è uscito dall’ospedale senza parlare con i medici, convinto di aver assistito agli "ultimi momenti" di Roberts. «Era completamente svenuta. Pensavo fosse il suo ultimo momento, che non si sarebbe ripresa». Poco dopo ha chiamato il suo agente Mike Pingel, dicendogli che aveva appena salutato Tanya.

Pingel in seguito ha rilasciato un comunicato stampa dicendo che Roberts era morta. «Lance credeva veramente che Tanya fosse morta» ha commentato Pingel dopo aver saputo che la donna stava ancora lottando in un letto di ospedale. Poche ore dopo la chiamata dell'ospedale che aveva riacceso la speranza. Un lumicino che si è spento poche ore dopo quando Tanya se n'è andata per sempre.

tanya roberts 3

Alla domanda sulla comunicazione errata, un portavoce di Cedars Sinai si è limitato a dire: «A causa della riservatezza del paziente non possiamo confermare o negare che qualcuno sia un paziente al Cedars Sinai».

