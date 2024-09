DIETRO ALLE FORTUNE DELLA SILICON VALLEY C’È LA MANINA DI UN ITALIANO – CHI È DOUGLAS M. LEONE, IL 67ENNE NATO A GENOVA, DIVENTATO UNO DEI VENTURE CAPITALIST PIÙ INFLUENTI AL MONDO: ENTRATO IN "SEQUOIA" A MENO DI 30 ANNI, È STATO UNO DEI PRIMI A INVESTIRE IN GOOGLE, WHATSAPP, AIRBNB E SQUARE, UNA SOCIETÀ CHE HA SEMPLIFICATO I PAGAMENTI CON CARTE DI CREDITO – OGGI LEONE HA UN PATRIMONIO DI QUASI 5 MILIARDI DI DOLLARI E…

Quello di Douglas M. Leone è un nome che evoca immediatamente le stanze dei board più potenti della Silicon Valley: è un imprenditore statunitense di origini italiane, nato a Genova nel 1957 e la sua è una storia che evoca il sogno americano ma anche parla di un talento innato e di una tenacia che lo hanno portato a diventare uno dei venture capitalist più influenti al mondo.

A soli 11 anni, Leone si trasferisce con la famiglia negli Stati Uniti […] si laurea in Ingegneria e inizia la carriera nel mondo della tecnologia, lavorando per grandi aziende come Hewlett-Packard e Sun Microsystems. Ma è nel 1988, a nemmeno 30 anni, che la sua vita prende una svolta decisiva: entra a far parte di Sequoia Capital, una fra le più prestigiose società di venture capital al mondo.

Sequoia è stata il trampolino di lancio per numerose startup di successo che si sono trasformate in aziende da miliardi di dollari, come Apple, Google e WhatsApp. Leone, con la sua intuizione e la sua capacità di individuare le aziende con il maggior potenziale, ha contribuito in modo determinante alla crescita di questa leggendaria società e di quelle a essa collegate.

[…] Sotto la guida di Leone, Sequoia è stata fra i primi investitori in Google: questa scommessa si è rivelata una delle più redditizie nella storia del venture capital, trasformando l’azienda di Mountain View nel colosso tecnologico che conosciamo oggi. Discorso simile si può fare per WhatsApp, l'app di messaggistica più utilizzata al mondo, coltivata sin da quando era una piccola startup e cresciuta sino all'acquisizione da parte di Facebook, avvenuta nel febbraio del 2014 per oltre 19 miliardi di dollari, che allora era una cifra da capogiro.

Secondo stime prudenti, Sequoia Capital vide rientrare il suo investimento iniziale maggiorato oltre 50 volte. Altri investimenti di grande successo sono stati quelli in YouTube, la piattaforma di video sharing che ha rivoluzionato il modo in cui consumiamo contenuti online, in Airbnb, NetApp (azienda specializzata in soluzioni di storage), Palo Alto Networks, oggi fra i leader nella sicurezza informatica, e anche in Square, una società che ha semplificato i pagamenti con carte di credito e contribuito a cambiare per sempre il modo in cui le persone fanno acquisti.

Grazie ai suoi successi nel mondo del venture capital, Leone è diventato uno degli uomini più ricchi del mondo: il suo patrimonio netto è stimato in poco meno di 5 miliardi di dollari, una cifra che testimonia il suo straordinario talento e la sua capacità di cogliere le opportunità.

