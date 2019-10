DIETROFRONT! LA DE LELLIS SI RIMANGIA LA FAMOSA FRASE "NON HO MAI LETTO UN LIBRO" (CIAO CORE!) – DOPO AVER FATTO LA BATTUTA TRE ANNI FA E AVERLO PURE SCRITTO, L’INFLUENCER RIVELA CHE DA QUANDO È USCITO IL SUO DIARIO SULLE CORNA, HA INIZIATO A FREQUENTARE LE LIBRERIE: “I PROPRIETARI MI CONSIGLIANO E IO LEGGO. IN QUESTO MOMENTO, STO APPREZZANDO MOLTO “FEDELTÀ” DI MISSIROLI” – “MIA NONNA MI HA RIMPROVERATO PER LE TROPPE PAROLACCE. IL MIO FIDANZATO NON È UN BAMBINO E…” – VIDEO + FOTOGALLERY SCAPEZZOLATA

Negli infiniti mondi paralleli che convivono nel mondo in cui viviamo può capitare che uno sia famosissimo nel regno dei social o dei reality e totalmente sconosciuto a chi frequenta poco lande virtuali e tv del pomeriggio.

E i due universi potrebbero proseguire nelle rispettive magnifiche sorti e progressive ignorandosi a vicenda. Per sempre. A meno che non capiti qualcosa di imprevisto e imprevedibile, tipo Giulia De Lellis che dal suo iperuranio da milioni di follower piomba giù come un meteorite nelle classifiche dei libri da poche migliaia di lettori.

Dove da giorni ci si chiede: Carneade, chi era costei? Proviamo a presentarla, con tutti i neologismi annessi a una carriera 4.0. Ex corteggiatrice, ex fidanzata di un tronista, ex gieffina vip e influencer di fashion&beauty. Succede poi che il suddetto fidanzato la tradisca, lei lo scopra e lo racconti in un libro che nemmeno arrivato in libreria sbanca la classifica pre-order di Amazon (e poi tutte le altre), surclassando il bestseller Stephen King.

Un successo con tutti i crismi e le «corna» nel titolo, pubblicato da Mondadori Electa e lanciato da un divertente spot che vede la protagonista presentarsi a un gruppo di «Cornuti Anonimi». Seguono affollati firmacopie in giro per l’Italia e ospitate a Domenica In, con l’empatia speciale di Mara Venier che non ha mai fatto mistero delle sue personali corna ricevute da Jerry Calà.

Giulia De Lellis, questo libro ti ha cambiato la vita?

«Diciamo che stiamo avendo successo. Ma la mia vita è cambiata quando ho finito di scriverlo. Ho voltato pagina ed è stato un cambiamento a livello umano, personale. Le copie vendute danno soddisfazioni ma mi fanno rimanere quella che sono».

Avresti detto che il successo vero, quello che ti fa conoscere davvero da TUTTI, sarebbe arrivato con un libro?

«Mai nella vita, però le cose belle succedono quando meno tele aspetti, no?».

Hai detto di non aver mai letto un libro, è vero?

«Era una battuta, la feci tre anni fa al Grande Fratello vip e non è vera, certo ora leggo il doppio perché frequento di più le librerie, i proprietari mi consigliano e io leggo».

In questo momento, per esempio, che cosa?

«Fedeltà di Missiroli, sempre in tema tradimenti. Lo sto apprezzando, è molto tosto».

Altri libri in tema, tipo Anna Karenina o Bovary?

«Non li ho letti, ma lo farò».

Il tuo libro, onestamente, mette in copertina il nome di Stella Pulpo come co-autrice. Tu tenevi un diario?

«Tenevo un diario da piccola, ho sempre avuto la passione di scrivere, i miei pensieri le mie sensazioni le mie emozioni. Diventata più grande l’ho sostituito con una cartella sul telefono che si chiama “Patetica” con tantissime mie frasi poi messe nel libro».

Titolo e sottotitolo?

«Tutto mio, fortemente voluti da me; per me il titolo della mia storia era quello, con un po’di ironia. Ma volevo che comunicasse chiaramente il contenuto e secondo me ci son riuscita».

La casa editrice ti ha proposto altri titoli?

«Eccome, dicevano che il mio era troppo lungo, troppo complesso, però era la mia storia e volevo darle io il mio nome. Per me era come un figlio, un progetto di 9 mesi; mi son battuta e devo dire che non è andata male,no?».

Un altro titolo carino?

«Per me non ce n’era nessuno che reggesse il confronto, poi posso dirtene mille perché era stato fatto un gruppo dove ogni mattina mandavamo proposte ma io non le ho prese in considerazione. Manco me le ricordo».

La nonna: il libro è dedicato a lei. Lo ha letto?

«Se l’è mangiato e mi ha detto “un po’ troppe parolacce, però devo dire che sei stata coraggiosa, brava”».

A proposito di parolacce… parli sempre così?

«Il gergo giovanile è così, laparolaccia scappa, certo nel rispetto dei luoghi e delle persone. Però quando uno si vuole sfogare non si fa troppi problemi, ecco».

Che scuola hai fatto?

«L’istituto professionale di moda e arte, una scuola straordinaria».

Come andavi?

«Molto bene. Nelle materie di indirizzo ero imbattibile. In chimica e fisica meno».

I tuoi prof che diranno ora?

«I miei prof mi scrivono tutti i giorni, mi portano i loro alunni e io li vado a trovare; sarò un po’ patetica ma sento anche le maestre dell’asilo e delle elementari, le amo e loro amano me. Sono orgogliose dei miei successi. Nessuna di loro è stupita, me l’hanno sempre detto, lo sapevano che sarei uscita fuori…».

Nel libro racconti anche dettagli poco glamour: che non ti lavavi, non ti cambiavi. E la tua immagine?

«Sarei risultata più ridicola fingendo di essere meravigliosa. Perché vergognarmi di aver passato un momento brutto, buio e delicato della vita? Chi lo sta passando percepirebbe la bugia».

La scena di rabbia in cui distruggi tutto, avevi mai fatto prima cose simili?

«No, non sapevo di avere queste doti distruttive. È stata una scoperta».

Dici: “favoloso non avere più un uomo fissato con lo skincare tra le palle”: aveva la crema giorno/notte?

«Quella è stata una battuta romanzata, messa lì con ironia… no, niente di insopportabile sennò non ci avrei vissuto tre anni. Io invece di creme ne ho un sacco. Forse è stato più un sollievo per lui non avermi più tra le palle».

Visto quanti giovani in piazza per il clima? Che ne pensi di Greta Thunberg?

«Se avessi più tempo libero mi dedicherei a questa battaglia anch’io perché è per una giusta causa. Lei ha un bel caratterino, è coraggiosa».

Le “altre”, quelle con cui lui ti ha tradita. Le chiami tutte ma non te la prendi con loro, non credi che una donna sappia bene il male che sta facendo a un’altra donna?

«Certo che lo so ma è un problema loro se sono delle brutte persone, io già dovevo sistemare la pratica con quello che era il mio uomo».

A pag. 46 scrivi: “Sapete che c’è? Io sono bella: superficiale, sempliciotta, naïf , tutto quel che vi pare, ma sono bella”. È il tuo ritratto?

«No era un momento di sfogo, mi ero rotta di stare male, di vedermi brutta e cercavo di autoconvincermi».

Sogni ancora da realizzare?

«Tanti nipotini per i miei genitori, vedere i figli di mio fratello, far crescere i miei assieme a quelli di mia sorella. Una famiglia numerosa e unita».

Pensi che il successo del libro ti possa creare qualche problema, magari col nuovo fidanzato? Pentita per un attimo di averlo scritto?

«Sto con un uomo incredibile, non con un bambino. Il problema non c’è. E non mi sono mai pentita soprattutto per i messaggi che ricevo, le storie che mi raccontano, insomma credo veramente che il libro non ha fatto bene solo a me, ha fatto bene anche a chi si è trovato e si trova in quella situazione. Quindi... sempre più orgogliosa di averlo scritto!»

