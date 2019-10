DIETROFRONT! IL DIRETTORE DEGLI UFFIZI EIKE SCHMIDT NON PRENDERÀ SERVIZIO COME NUOVO CAPO DEL KUNSTHISTORISCHES MUSEUM DI VIENNA, DOVE ERA ATTESO DAL 1 NOVEMBRE. RIMARRÀ A FIRENZE? - IN AUSTRIA SI SONO INCAZZATI: “ALTAMENTE POCO PROFESSIONALE E SENZA PRECEDENTI” - C’ENTRA QUALCOSA IL RITORNO DI FRANCESCHINI AL MIBAC? SU-DARIO: “MI HA COMUNICATO LA SUA DISPONIBILITÀ A RESTARE AGLI UFFIZI, MA…”

(askanews) – “Nel settembre del 2017 il direttore degli Uffizi, Eike Schmidt, ha dichiarato alla stampa di aver accettato la direzione del Kunsthistorisches Museum di Vienna per 5 anni a partire dal 2020. All’inizio di questo mio nuovo mandato il direttore mi ha invece comunicato la sua disponibilità a restare alla guida degli Uffizi per altri 4 anni. Gli ho risposto che per prendere in esame la sua riconferma, consentita dalla legge, avrei avuto necessità di sapere che questa decisione non avrebbe creato alcun problema con l’Austria e il governo austriaco. Sono in attesa di avere da lui piena chiarezza su questo”. Così il ministro per i beni e le attività culturali e per il Turismo, Dario Franceschini nel giorno in cui il direttore Eike Schmidt ha informato il Mibact di aver rifiutato la nomina a direttore del Kunsthistorisches Museum di Vienna accettata nel settembre del 2017.

Da www.lanazione.it

Il direttore degli Uffizi, Eike Schmidt, non prenderà servizio come nuovo direttore del Kunsthistorisches Museum di Vienna, dove era atteso dal prossimo 1° novembre, alla scadenza del suo mandato quadriennale alla galleria fiorentina. La notizia è riportata dai media austriaci e tedeschi che rilanciano la notizia pubblicata ieri dal quotidiano viennese "Die Presse", precisando che Schmidt avrebbe rinunciato all'incarico con una telefonata al ministero della cultura austriaca.

"La cancellazione così a breve termine", a ridosso dell'entrata in viigore della carica come direttore del Museo di storia dell'arte, è "altamente poco professionale e in realtà senza precedenti", ha commentato il ministro della Cultura austriaca, Alexander Schallenberg, come riferisce lo stesso giornale. In attesa della nuova nomina, il Kunsthistorisches Museum avrà temporaneamente come guida il direttore uscente, Sabine Haag.

"Ora si tratta di chiarire rapidamente le cose", ha aggiunto il ministro. Che cosa ha indotto Schmidt a non trasferirsi a Vienna? "Si può presumere che gli italiani all'ultimo secondo" abbiano fatto un'offerta allo storico dell'arte tedesco per rimanere alla guida degli Uffizi per un secondo mandato. Una decisione in tal senso dovrebbe essere presa a giorni dal ministro dei beni culturali Dario Franceschini, lo stesso che lo aveva nominato nel 2015. Venerdì prossimo, ha anticipato sempre "Die Presse", ci sarà, intanto, un incontro tra Schallenberg e Schmidt. Non escluso che durante il colloquio si parli anche di eventuali penali a carico di Schimidt, che aveva accettato con largo anticipo l'incarico viennese nel 2017.

