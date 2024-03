LA DIFFICILE PASQUA DI PAPA FRANCESCO – IERI SERA BERGOGLIO HA PRESIEDUTO ALLA VEGLIA, DOPO AVER FATO FORFAIT ALLA VIA CRUCIS: È ARRIVATO IN BASILICA SULLA CARROZZINA E HA LETTO L’OMELIA CON VOCE AFFATICATA E IL RESPIRO CORTO – L’IMMAGINE DEL PONTEFICE STANCO HA MESSO SUBITO IN AZIONE LE MALELINGUE DELLA CURIA, CHE SI CHIEDONO SE AVRÀ SUFFICIENTI ENERGIE PER APRIRE LA PORTA SANTA E PER PORTARE A TERMINE LE OLTRE CINQUANTA CELEBRAZIONI PREVISTE IN CALENDARIO PER L'ANNO SANTO… - VIDEO

Estratto dell’articolo di Franca Giansoldati per www.ilmessaggero.it

papa francesco alla veglia di pasqua 5

Gli occhi di seimila persone sono restati incollati su Papa Francesco quando ieri sera è arrivato in basilica sulla carrozzina spinta come sempre dal suo aiutante personale. […] Dopo un giorno di silenzio la presenza a San Pietro dell'ottantasettenne pontefice ha fatto tirare un respiro di sollievo ai fedeli di tutto il mondo piuttosto preoccupati per l'improvviso e inaspettato forfait che l'altra sera ha dato all'ultimo minuto, disertando la Via Crucis al Colosseo.

papa francesco alla veglia di pasqua 4

La sua voce amplificata dai microfoni è sembrata subito parecchio affaticata, il respiro un po' corto. «La luce di Cristo che risorge glorioso disperda le tenebre dal cuore e dallo spirito». Ai lati del suo scranno, nell'atrio della basilica vaticana, una fila di cardinali teneva in mano dei ceri spenti in attesa venissero accesi con la fiamma benedetta.

papa francesco alla veglia di pasqua 3

Il suo pensiero è volato poi alla pace, ai «popoli spezzati dal male e percossi dall'ingiustizia, ai popoli senza luogo, popoli martiri» che avranno giustizia nella speranza della resurrezione. «Cantate il Signore della vita che sorge dalla tomba più splendente di mille soli». Proprio come è accaduto per le meditazioni che ha scritto per la Via Crucis anche in questa omelia non sono mai stati fatti riferimenti diretti ed espliciti ai conflitti in corso

[…]

papa francesco alla veglia di pasqua 2

In questi giorni in cui il Papa si è visto particolarmente affaticato sono stati in tanti in curia a chiedersi se avrà sufficienti energie per aprire la Porta Santa il 24 dicembre e per portare a termine le oltre cinquanta celebrazioni previste in calendario per l'Anno Santo. Questo evento internazionale si delinea già un tour de force massacrante. Francesco però continua a ripetere che si governa con la testa e non con le ginocchia e così il suo programma per ora lo mantiene inalterato.

papa francesco alla veglia di pasqua 1

Prossimamente ha in previsione diverse visite in Italia, a cominciare dall'inaugurazione del Padiglione vaticano alla Biennale d'arte a Venezia il 28 aprile, a cui farà seguito una serie di trasferte brevi ed alleggerite: Verona, Trieste, in Belgio per i 600 anni dell'università cattolica di Lovanio. Infine anche un viaggio continentale a Papua Nuova Guinea e Indonesia per la seconda metà di agosto. Chissà. […]