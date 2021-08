IL DIGIUNO INTERMITTENTE E' MEGLIO DELLA DIETA PER PROTEGGERE LE OSSA DEGLI ANZIANI E PER IL DIABETE - UNO STUDIO DELL'UNIVERSITA' DELLA CALIFORNIA HA SCOPERTO CHE MANGIARE OGNI OTTO ORE AIUTA A TENERE I GRASSI LONTANO DAL FEGATO - INOLTRE NEI MASCHI QUESTO REGIME ALIMENTARE PRESERVA E AGGIUNGE MASSA MUSCOLARE, MENTRE PER LE FEMMINE...

Dagotraduzione da Study Finds

ANZIANI ITALIA 5

Uno studio ha scoperto che una dieta a digiuno intermittente potrebbe aiutare a proteggere le persone anziane da cadute e altre lesioni rafforzando i loro muscoli.

Il digiuno intermittente, noto anche come alimentazione limitata nel tempo­, potrebbe anche essere un intervento efficiente in termini di costi per prevenire il diabete di tipo 2, la malattia del fegato grasso e il cancro al fegato, afferma un team del Salk Institute for Biological Studies in California. Il digiuno per un­­ periodo più lungo potrebbe anche proteggere meglio dalle malattie infettive come il COVID-19 e persino salvare le persone dalla morte di sepsi.

ANZIANI ITALIA 3

Il digiuno intermittente è un regime alimentare che sta diventando sempre più popolare. La dieta consiste nel mangiare ogni otto ore e potrebbe avere molteplici benefici per la salute oltre alla perdita di peso. I ricercatori hanno somministrato una dieta ricca di grassi e zuccheri a topi di due diverse fasce di età, equivalenti a umani di 20 e 42 anni.

Il team ha eseguito test e ha confrontato i risultati dell'alimentazione in tempo limitato (TRE) su steatosi epatica, regolazione del glucosio, massa muscolare, prestazioni e resistenza e tassi di sopravvivenza alla sepsi. I ricercatori hanno anche lavorato di notte per abbinare gli orologi circadiani degli animali, lavorando con occhiali per la visione notturna e illuminazione specializzata.

ANZIANI ITALIA 4

Indipendentemente dall'età, dal sesso o dalla perdita di peso, la dieta protegge fortemente dalla malattia del fegato grasso. Le stime mostrano che fino al 20% degli adulti statunitensi ha una steatosi epatica non alcolica, in cui ci sono piccole quantità di grasso nel fegato. Questo può portare a gravi danni al fegato, inclusa la cirrosi, nel corso del tempo.

Il digiuno intermittente può prevenire gravi complicazioni ospedaliere?

I test di tolleranza al glucosio orale somministrati ai topi dopo 16 ore di digiuno hanno indicato che il digiuno intermittente era associato a un minor aumento della glicemia e a un più rapido ritorno ai normali livelli di zucchero nel sangue sia nei maschi giovani che in quelli di mezza età, con un significativo miglioramento della tolleranza al glucosio nelle femmine giovani e di mezza età. Allo stesso modo, i topi di mezza età su TRE sono stati in grado di ripristinare i normali livelli di zucchero nel sangue in modo più efficiente rispetto ai topi di controllo, che avevano cibo a disposizione in ogni momento.

pasta

I ricercatori hanno anche scoperto che il digiuno intermittente può proteggere sia i maschi che le femmine dalla morte indotta dalla sepsi. Questo è un pericolo particolare nelle unità di terapia intensiva, specialmente durante la pandemia di COVID-19.

Dopo aver somministrato una tossina che ha indotto una condizione simile alla sepsi nei topi, i ricercatori hanno monitorato i tassi di sopravvivenza per 13 giorni e hanno scoperto che il TRE proteggeva i topi maschi e femmine dalla morte di sepsi.

Una spinta muscolare per gli anziani

verdura copia

Il professor Satchidananda Panda afferma che la dieta a digiuno intermittente ha persino consentito ai topi maschi di preservare e aggiungere massa muscolare e migliorare le prestazioni muscolari. Gli autori dello studio non hanno osservato lo stesso effetto nelle femmine. Il team afferma che questa è una scoperta importante per gli anziani, che sono a più alto rischio di lesioni da caduta.

"Per molti interventi clinici TRE, l'esito primario è la perdita di peso, ma abbiamo scoperto che TRE è buono non solo per le malattie metaboliche ma anche per una maggiore resilienza contro le malattie infettive e la resistenza all'insulina", afferma Panda in un comunicato universitario.

anziani

"Questa era la nostra prima volta che studiavamo topi femmina e non eravamo sicuri di cosa aspettarci", aggiunge la dott.ssa Amandine Chaix, assistente professore presso l'Università dello Utah. "Siamo rimasti sorpresi nello scoprire che, sebbene le donne su TRE non fossero protette dall'aumento di peso, mostravano comunque benefici metabolici, inclusi fegati meno grassi e glicemia meglio controllata".