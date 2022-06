LA DIGNITA' NON E' LOW COST - DA RYANAIR A EASYJET DOMANI SARÀ UN GIORNO DI SCIOPERO DEI VOLI (SE AVETE UN AEREO DA PRENDERE, CONTROLLATE BENE): I DIPENDENTI LAMENTANO MANCATO ADEGUAMENTO AI MINIMI SALARIALI, TAGLIO DEGLI STIPENDI, RITMI MASSACRANTI - LA PROTESTA COINVOLGERÀ 2.100 VELIVOLI IN PARTENZA DAL NOSTRO PAESE, PIÙ ALTRETTANTI IN ARRIVO DALL'ESTERO, E I PASSEGGERI COINVOLTI POTREBBERO ESSERE 357 MILA...

Leonard Berberi per il “Corriere della Sera”

boeing ryanair

Domani è prevista una giornata di disagi nei cieli italiani per una serie di scioperi del personale delle compagnie aeree, soprattutto low cost, e dei controllori di volo di una porzione del Paese.

Non c'è ancora un bilancio ufficiale dei collegamenti che saranno cancellati, ma nella fascia oraria scelta per l'agitazione sono previsti circa 2.100 velivoli in partenza dal nostro Paese, più altrettanti in arrivo dall'estero, stando ai calcoli del Corriere sui numeri della piattaforma Airline Data Inc. I passeggeri coinvolti potrebbero essere 357 mila, anche se, spiegano le aviolinee coinvolte, si sta cercando di riprogrammare la giornata per ridurre al minimo i disagi.

michael o'leary

L'Ente nazionale per l'aviazione civile (Enac) e la Commissione garanzia sciopero spiegano che è previsto uno sciopero dalle 8 alle 20 del personale Enav nel centro di controllo d'area di Milano, dei dipendenti di Alitalia, Ita Airways ed easyJet (dalle 13 alle 17) e delle low cost Ryanair, la sua sussidiaria Malta Air (con Crewlink) e Volotea (dalle 10.01 alle 14).

È soprattutto Ryanair a finire nel mirino dei sindacati. In una nota Filt Cgil e Uiltrasporti parlano di «impossibilità ad aprire un confronto sulle problematiche che da mesi affliggono il personale navigante».

ryanair 1

Tra le questioni aperte, secondo le sigle, «ci sono il mancato adeguamento ai minimi salariali previsti dal contratto nazionale, il perdurare di un accordo sul taglio degli stipendi non più attuale, le arbitrarie decurtazioni della busta paga, il mancato pagamento delle giornate di malattia, il rifiuto della compagnia di concedere giornate di congedo obbligatorio durante la stagione estiva e la mancanza di acqua e pasti per l'equipaggio».

easyjet

Accuse che la low cost respinge. I sindacati minacciano altre proteste «in assenza di segnali concreti da parte di Ryanair». Come in altre occasioni l'aviolinea, stando ai bene informati, cercherà di ridurre le cancellazioni utilizzando personale portato da altre basi all'estero.

Da Volotea fanno sapere che potrebbero essere una decina i voli cancellati, mentre easyJet sta definendo ancora l'elenco. «Siamo a conoscenza di alcune azioni sindacali che potrebbero impattare il traffico aereo in Italia», chiarisce un portavoce al Corriere.

Johan Lundgren easyjet

«Come tutte le compagnie che operano da e per l'Italia, possiamo aspettarci dei disagi domani. Raccomandiamo ai passeggeri di verificare lo stato del proprio volo nella sezione flight tracker sul nostro sito o nella app».

La compagnia britannica aggiunge che sta «facendo tutto il possibile per ridurre l'impatto degli scioperi». Ita Airways dovrebbe annullare 81 voli in particolare sull'area di Milano. In ogni caso l'Enac ricorda che nella fascia oraria dell'agitazione saranno comunque assicurati 10 voli nazionali (per Sardegna e Sicilia) e 18 internazionali, in particolare fuori Europa.