IL DILEMMA DI “BIBI”: INVADO O NON INVADO? – SECONDO FUNZIONARI AMERICANI SENTITI DA ABC NEWS, “A BREVE POTREBBERO INIZIARE OPERAZIONI SU SCALA RIDOTTA DELL'ESERCITO ISRAELIANO IN TERRITORIO LIBANESE PER ELIMINARE LE POSIZIONI DI HEZBOLLAH” – MA TEL AVIV SMENTISCE UN’OFFENSIVA DI TERRA, ALMENO PER ORA. IL “JERUSALEM POST”: “IL GOVERNO NETANYAHU VUOLE VEDERE SE IL NUOVO LEADER DI HEZBOLLAH ADOTTERÀ UN APPROCCIO PIÙ PRAGMATICO PER PORRE FINE ALL'ATTUALE CONFLITTO...”

benjamin netanyahu - discorso onu

(ANSA) - Funzionari statunitensi hanno dichiarato ad Abc News che operazioni "su scala ridotta " dell'esercito israeliano in territorio libanese "potrebbero essere iniziate al confine con il Libano, o potrebbero essere sul punto di iniziare" per eliminare le posizioni di Hezbollah. Israele non sembra aver ancora deciso se lanciare un'operazione di terra, ma è pronto a farlo, hanno detto i funzionari, aggiungendo che se un'operazione di terra avrà luogo, la sua portata sarà probabilmente limitata.

Estratto dell’articolo da www.corriere.it

BEIRUT BOMBARDATA DAGLI ISRAELIANI

Nonostante le voci che girano, Israele non ha ancora deciso di invadere il Libano come parte del conflitto in corso con Hezbollah. Lo scrive il Jerusalem Post citando diverse fonti autorevoli. «Se l'Idf decidesse di invadere, il piano iniziale sarebbe solo un'invasione limitata nel Libano meridionale» si legge. Inoltre, «la situazione è molto dinamica e potrebbe cambiare in qualsiasi momento, soprattutto se Hezbollah riuscisse a colpire il fronte interno di Israele».

benjamin netanyahu - discorso onu

In tal caso, Israele «potrebbe dover anticipare il suo programma di invasione entrando in profondità nel Libano per ridurre più rapidamente il lancio di razzi». Secondo il giornale il governo di Tel Aviv comunque «non ha ancora preso una decisione definitiva sull'offensiva di terra» e preferirebbe attendere di vedere «se il nuovo leader di Hezbollah, ancora non annunciato, adotterà un approccio più pragmatico per porre fine all'attuale conflitto». […]

BEIRUT BOMBARDATA DAGLI ISRAELIANI

benjamin netanyahu - discorso onu