LE DIMENSIONI CONTANO? SE SIETE ANCORA OSSESSIONATI DALLA LUNGHEZZA DEL VOSTRO PENE, È ARRIVATO IL MOMENTO DI LEGGERE COSA DICONO LE PORNOSTAR, LE VERE "ESPERTE" IN TEMA DI CENTIMETRI – DA LANA RHOADES CHE SI CONCENTRA DI PIÙ SULLA FORMA A RILEY REID CHE SOSTIENE CHE OGNI VAGINA ABBIA IL SUO PENE IDEALE – ASA AKIRA RIVELA CHE IL PISELLONE VA BENE SOLO NEI PORNO E MIA KHALIFA…

lana rhoades 74

Le dimensioni contano? È la domanda che tiene svegli gli uomini convinti che la lunghezza del proprio arnesone sia l’elemento fondante della virilità. Ma se c'è qualcuno ancora convinto che avere un pene più lungo della media sia l’unico modo per dare piacere a una donna, leggete cosa dicono queste bombastiche star del porno sull’importanza delle dimesioni.

Lana Rhoades

L’esplosiva pornostar americana dice che la lunghezza del pene non è necessariamente importante. Quello che conta per lei è la chimica e l’intimità che ha con uomo: «Non credo che le dimensioni contino davvero. La maggior parte sono tutti ben piazzati, ma ci sono alcune forme che non mi piacciono. Per me ciò che conta è l’intimità, il contatto visivo, la sensazione di voler stare con me. Questo è ciò che mi piace del sesso».

lana rhoades 72

Riley Reid

Ripondendo a questa domanda su Reddit, Riley ha sottolineato che non è la dimensione l’elemento di cui preoccuparsi e che lunghezza e circonferenza preferita variano da donna a donna: «Dipende dalla ragazza e dalla sua vagina. A volte un pene è troppo grande, a volte è troppo piccolo. Bisogna pensare che c’è un pene adatto per ogni vagina».

riley reid 4

Mia Khalifa

La bella libanese ha confessato di cercare altro in un partner: «Non credo che le dimensioni contino affatto. La migliore notte di sesso che abbia mai avuto non è stata sicuramente con l'uomo più dotato che abbia mai visto. Il piacere riguarda il modo in cui tratti una ragazza e il modo in cui lei si sente. Per me, il climax è qualcosa di mentale e riguarda ciò che quella persona sta facendo, non le dimensioni».

mia khalifa 9

Asa Akira

Asa ha rivelato che nel porno sono preferibili peni più grandi, ma nella vita di tutti i giorni non va a caccia di uomini con arnesoni di grosse dimensioni: «Per me direi che molti ragazzi che lavorano nel porno hanno peni troppo grandi che sono solo divertenti per le scene sul set». Rassicurando gli uomini della sua vita ha aggiunto: «Devo ancora trovare un uomo che reputo con il pene piccolo».

beach porn asa akira (2)

Lena The Plug

La vlogger, che ha 1,58 milioni di follower, ha confessato di amare gli uomini con un arnesone di dimensioni medie o grandi, ma l’importante è “sapere cosa farne”: «Preferiscono uomini con un pene di almeno 15 centimetri, ma non sono una che fa storie sulle dimensioni. L’importante è che sai come usarlo».

asa akira

