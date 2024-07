DIMEZZATA LA CONDANNA A ZACCARIA MOUHIB, IN ARTE BABY GANG, NEL PROCESSO PER LA SPARATORIA A MILANO DEL LUGLIO 2022 NELLA QUALE SONO STATI GAMBIZZATI DUE SENEGALESI – RIDOTTA LA PENA ANCHE A SIMBA LA RUE, ALL’ANAGRAFE MOHAMED LAMINE SAIDA, IMPUTATO ASSIEME AD ALTRI MEMBRI DELLA "CREW" DEI DUE TRAPPER – I LEGALI DI MOUHIB: “QUA PARLIAMO DI PROCESSI VERI, NON È UNA TROVATA PUBBLICITARIA, QUESTI RAGAZZI SONO..."

1. DIMEZZATA IN APPELLO LA CONDANNA PER IL TRAPPER BABY GANG

IL TRAPPER BABY GANG

(ANSA) - E' stata dimezzata da 5 anni e 2 mesi a 2 anni 9 mesi la condanna per il trapper Baby Gang nel processo abbreviato con al centro la sparatoria, avvenuta nella notte tra il 2 e il 3 luglio 2022 in via di Tocqueville, vicino a corso Como, nella movida milanese, in cui rimasero feriti due senegalesi.

Lo ha deciso la Corte d'Appello di Milano, che ha ridotto da 6 anni e 4 mesi a 4 anni e 6 mesi la condanna per Simba La Rue, tra gli imputati assieme ad altri giovani della "crew" dei due trapper. Baby Gang, all'anagrafe Zaccaria Mouhib, 23 anni, con milioni di follower, otto giorni fa è stato assolto in appello in un processo per rapina.

simba la rue 9

2. LEGALI BABY GANG, 'PROCESSI VERI, NON TROVATE PUBBLICITARIE'

(ANSA) - "Qua parliamo di processi veri, non è una trovata pubblicitaria, questi ragazzi sono tutti quanti ristretti nella loro libertà personale, sono vicende che hanno un impatto concreto sulle loro vite, non è un gioco". Così l'avvocato Niccolò Vecchioni, con a fianco l'altro legale Jacopo Cappetta, ha risposto ad alcune domande dei cronisti dopo la sentenza della Corte d'Appello di Milano, che ha ridotto di molto, fino a dimezzarle, le pene, tra cui quella per il trapper Baby Gang, nel processo su una sparatoria in una zona della movida milanese

BABY GANG

. "Siamo soddisfatti perché è stata esclusa per Zaccaria (Mouhib, ossia Baby Gang, ndr) e per altri tre imputati la responsabilità dalla rapina e c'è stata una forte riduzione delle pene e per tutti sono state riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti", hanno chiarito i difensori. I legali hanno anche spiegato che formalmente per Baby Gang e altri è stata disposta dalla Corte anche la revoca delle misure cautelari per la rapina, ma il trapper resta, comunque, per le altre accuse ai domiciliari.

Per Simba La Rue, invece, resta l'obbligo di dimora. "Chiederemo, comunque, un'ulteriore attenuazione delle misure", hanno precisato i difensori, che hanno ribadito di essere "da un lato molto soddisfatti, perché la Corte ha accolto la quasi totalità delle nostre richieste".

