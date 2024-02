22 feb 2024 16:23

DIMMI COME PAGHI E TI DIRÒ QUANTI ANNI HAI – I GIOVANI SOTTO I 25 ANNI HANNO FATTO RADDOPPIARE I PAGAMENTI DIGITALI IN SOLI CINQUE ANNI: LA GENERAZIONE Z, CHE NON USA IL CONTANTE, FA DUE PAGAMENTI SU TRE, ANCHE NEI NEGOZI FISICI, CON IL CELLULARE MENTRE SONO RADDOPPIATI IN UN SOLO ANNO LE TRANSAZIONI FATTE CON DISPOSITIVI INDOSSABILI – UNA TRASFORMAZIONE CHE INTERESSA LE BANCHE VISTO CHE I GIOVANI NON HANNO UN CONTO CORRENTE, NON USANO LE CARTE E…