DIMMI COSA MANGI E TI DIRO' CHI SEI - L'INTESTINO PUO' INFLUENZARE ANCHE LA NOSTRA PERSONALITA': LO HANNO SCOPERTO I RICERCATORI DELLA CLAKSON UNIVERSITY STUDIANDO IL MICROBIOMA - AD ESSERE COINVOLTI SONO QUATTRO ASPETTI: L'ENERGIA MENTALE, QUELLA FISICA, L'AFFATICAMENTO MENTALE E L'ATTIVITA' FISICA, OGNUNO DEI QUALI VIENE INFLUENZATO DAL NOSTRO STATO D'ANIMO BIOLOGICO...

Dagotraduzione gutnews.com

intestino

L'intestino è l'eroe sconosciuto dei nostri corpi. Regola la digestione, la tua salute mentale e una nuova ricerca ha scoperto che può influenzare anche la tua personalità. Un recente studio preliminare della Clarkson University rileva che il microbioma intestinale e i percorsi metabolomici intestinali influenzano i tratti della personalità coinvolti nell'energia mentale e fisica.

Mentre una cattiva alimentazione e scelte di vita malsane come fumare o bere possono spostare l'equilibrio da un microbioma sano a uno malsano, la maggior parte delle volte l'intestino rimane invariato. Allo stesso modo, i cambiamenti di personalità sono stabili per tutta la vita e potrebbero essere necessari anni per trasformarli. Il lavoro precedente degli autori dello studio ha suggerito che l'energia mentale, l'affaticamento mentale, l'energia fisica e l'attività fisica sono quattro diversi stati d'animo biologici.

INTESTINO

«Questi risultati forniscono la prova che i quattro tratti possono avere profili batterici intestinali unici ma sovrapposti», scrivono gli autori. «Questo studio suggerisce la necessità di esplorare il ruolo del microbiota intestinale nella comprensione dei sentimenti di energia e affaticamento di vecchia data tra giovani individui sani».

Trilioni di microbi diversi vivono nell'intestino e il numero di ciascun batterio è influenzato da ciò che mangi, dal tuo livello di forma fisica e dal tuo stato di salute. Un'altra presenza nell'intestino sono piccole molecole chiamate metabolomi intestinali, che includono aminoacidi, enzimi e cofattori creati da altre specie microbiche.

INTESTINO

Il team di ricerca ha cercato di vedere se esistesse una relazione tra la personalità e l'intestino. Il loro focus è stato sui percorsi metabolomici intestinali che in studi precedenti sono associati a quei quattro tratti della personalità - energia mentale, energia fisica, affaticamento mentale, affaticamento fisico - in un piccolo campione di giovani adulti fisicamente attivi.

Hanno scoperto così che c'è una connessione. Specie batteriche e metabolomi specifici sono stati associati a ciascun tratto di personalità. I batteri e i metabolomi coinvolti nel metabolismo erano associati all'energia mentale o fisica. Inoltre, i batteri coinvolti nell'infiammazione erano associati all'affaticamento mentale o fisico. Un tipo di batteri intestinali è stato coinvolto in tre dei quattro tratti della personalità, ma nessuno è stato rilevato in tutti e quattro.

microbioma 5

«Ci sono prove significative che suggeriscono che l'energia mentale e fisica e la fatica mantengono la stabilità temporale fino a un anno. Inoltre, ci sono prove scientifiche che il microbiota intestinale mantenga la stabilità temporale per tutta l'età adulta», scrivono gli autori. «Tuttavia, le eccezioni sono associate alla sindrome dell'intestino infiammatorio, all'obesità, alla sindrome dell'intestino irritabile e al diabete di tipo 2».

La ricerca potrebbe spiegare perché integratori come i probiotici o cambiamenti nello stile di vita come intraprendere una dieta antinfiammatoria aumentano l'umore e i livelli di energia in alcune persone. Ma i cambiamenti dei tratti della personalità potrebbero anche essere la causa dei cambiamenti della flora intestinale? Ali Boolani, professore associato di terapia fisica presso la Clarkson University di New York, è uno degli autori dello studio. Dice che è necessario altro lavoro per esserne sicuro.

microbioma 4

«Queste nuove scoperte supportano il mio precedente lavoro in cui riportiamo che le sensazioni di energia sono associate ai processi metabolici, mentre le sensazioni di affaticamento sono associate ai processi infiammatori», afferma Ali Boolani. «Dato che stiamo ancora imparando a conoscere il microbioma intestinale, non sappiamo se provando a cambiare il nostro tratto di personalità, potremmo vedere un cambiamento nel microbioma intestinale; o se provando a cambiare il nostro microbioma intestinale, potremmo anche cambiare il nostro tratto di personalità. Inoltre, questi risultati possono aiutare a spiegare alcune delle differenze interpersonali che vediamo in risposta agli effetti anti-affaticamento degli interventi nutrizionali».

microbioma 2

I risultati supportano precedenti affermazioni secondo cui i tratti della personalità hanno diversi fattori biologici e potrebbero esserci delle sovrapposizioni in questi processi. Ad esempio, puoi avere affaticamento fisico e sentirti fisicamente energico allo stesso tempo.

«Speriamo che l'ampio studio ci dia risposte più definitive e da lì poter vedere se questi risultati possono aiutare a spiegare le differenze interpersonali negli interventi nutrizionali volti a modificare i sentimenti di energia e stanchezza», afferma Boolani. «Tuttavia, questo studio esplorativo iniziale ci fa capire che dovremmo perseguire questa linea di ricerca per esaminare l'associazione tra il microbiota intestinale e questi quattro tratti della personalità».

microbioma 3

Lo studio è disponibile sulla rivista Nutrients.