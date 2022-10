DIN DON, È ARRIVATO IL BOLLETTINO! – OGGI 38.969 NUOVI CASI (IERI ERANO STATI 40.580) E 73 MORTI (IERI 98), CON 215.672 TAMPONI PROCESSATI E IL TASSO DI POSITIVITÀ IN DISCESA AL 18,1% – I POSTI LETTO OCCUPATI NEI REPARTI COVID ORDINARI AUMENTANO DI 52 UNITÀ, QUELLI IN TERAPIA INTENSIVA SONO 8 IN PIÙ – NEGLI ULTIMI SETTE GIORNI LA PERCENTUALE DI REINFEZIONI DA SARS-COV-2 È IN AUMENTO RISPETTO ALLA SETTIMANA PRECEDENTE: DAL 15,5% È PASSATA AL 16,2%

Sono 38.969 i nuovi casi positivi del Covid in Italia, contro i 40.580 di ieri e i 43.716 di sabato scorso. Oggi il bollettino del ministero della Salute segnala anche 73 morti. I tamponi processati sono 215.672 (ieri 216.511) con un tasso di positività che dal 18,7 scende al 18,1%. Le terapie intensive crescono di 8 unità (come ieri) ed ora sono 252 con 46 ingressi del giorno; i ricoveri sono 52 in più (+182), per un totale di 6.592. Dalle Regioni, sono 7.701 i nuovi casi in Lombardia, oltre 5mila in Veneto, 3.335 in Emilia-Romagna, 3.289 nel Lazio e 2.341 in Toscana.

Così mentre il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Giovanni Rezza, invita a tenere comportamenti prudenti e a procedere con le dosi di richiamo del vaccino, l'Istituto superiore di sanità fa sapere che la dose aggiuntiva/booster protegge dalla malattia grave all'82% rispetto ai non vaccinati.

Intanto entro fine novembre dovrebbero arrivare gli avvisi di pagamento (da 100 euro) per gli ultracinquantenni che non hanno ottemperato all'obbligo di vaccinarsi: quasi 2 milioni di persone, che però il nuovo governo di centrodestra protebbe graziare. E, a proposito di no-vax, ci sono cinque indagati per le minacce di morte a Franco Locatelli, il presidente del Consiglio Superiore di Sanità.

Il report dell'Iss

Nell'ultima settimana la percentuale di reinfezioni da SarS-Cov-2 risulta in leggero aumento rispetto alla settimana precedente: al 16,2% rispetto al 15,5% della scorsa settimana secondo il report settimnale dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss). Dal 24 agosto 2021 al 12 ottobre 2022 - si legge nel report - sono stati segnalati 1.237.663 casi di reinfezione, pari al 6,7% del totale dei casi notificati nello stesso periodo. Al contrario è in calo la percentuale dei casi segnalati nella popolazione in età scolare rispetto al resto della popolazione: 12,3% rispetto al 17,5% della scorsa settimana.

