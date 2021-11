DIN DON: È ARRIVATO IL BOLLETTINO – OGGI È FESTA E QUINDI I NUOVI CONTAGI CROLLANO: SONO 2.818 A FRONTE DI SOLI 146.725 TAMPONI (203MILA IN MENO DI QUELLI PROCESSATI IERI), MA IL TASSO DI POSITIVITÀ CRESCE ALL’1,9% - I DECESSI DI OGGI SONO 20 MA AUMENTANO I RICOVERI: IN UN GIORNO I POSTI LETTO OCCUPATI NEI REPARTI COVID SONO CRESCIUTI DI 109 UNITÀ, E QUELLI IN TERAPIA INTENSIVA DI 22

Paola Caruso per www.corriere.it

LA TERZA DOSE DEL VACCINO ANTI-COVID

Sono 2.818 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati 4.526). Sale così ad almeno 4.774.783 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia.

I decessi odierni sono 20 (ieri sono stati 26), per un totale di 132.120 vittime da febbraio 2020. Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 4.558.941 e 1.524 quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri 2.432). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 83.722, pari a +1.274 rispetto a ieri (+2.067 il giorno prima).

I tamponi e lo scenario

I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 146.725, ovvero 203.445 in meno rispetto a ieri quando erano stati 350.170. Mentre il tasso di positività sale all’1,9 % (l’approssimazione di 1,92%); ieri era 1,3%.

Meno contagi in 24 ore rispetto a ieri. La curva in oscillazione si abbassa per effetto di un minor numero di tamponi, come ogni lunedì (i test sono quelli processati durante la domenica). Il trend rimane in crescita e lo si vede dal confronto con lo scorso lunedì (25 ottobre) — lo stesso giorno della settimana — quando sono stati registrati +2.535 casi con un tasso di positività dell’1,1%: infatti oggi ci sono più nuove infezioni di quel giorno, con una percentuale superiore (1,9% contro 1,1%).

Il sistema sanitario

Aumentano le degenze in ogni area. I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono +109 (ieri +47), per un totale di 2.863 ricoverati. I posti letto occupati in terapia intensiva (TI) sono +22 (ieri -4) — si tratta del saldo tra le persone uscite e quelle entrate in TI —, portando il totale dei malati più gravi a 364, con 33 ingressi in rianimazione (ieri 17).

I vaccinati

Le dosi di vaccino somministrate sono oltre 89,8 milioni. I cittadini che hanno completato il ciclo vaccinale sono oltre 44,7 milioni (82,91% della popolazione over 12). Ad aver ricevuto almeno una sola dose sono 46,6 milioni di persone (86,34% dei vaccinabili).

