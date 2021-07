DIN DON: È ARRIVATO IL BOLLETTINO! – OGGI I NUOVI CASI SONO 5.140, IN LIEVE FLESSIONE RISPETTO A IERI, MA IL TASSO DI POSITIVITÀ SCENDE AL 2% - I MORTI SONO 5 (IERI ERANO 17), I RICOVERATI CON SINTOMI 1.340 IN TUTTA ITALIA (CON 21 INGRESSI IN TERAPIA INTENSIVA) – LE DOSI DI VACCINO SOMMINISTRATE SONO PIÙ DI 64,4 MILIONI (29,4 MILIONI DI ITALIANI HANNO COMPLETATO IL CICLO VACCINALE…)

Sono 5.140 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati 5.143). Sale così ad almeno 4.312.673. il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 5 (ieri sono stati 17), per un totale di 127.942 vittime da febbraio 2020. Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 4.122.208. Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 62.523, pari a 3.771 in più rispetto a ieri (+3.886 il giorno prima).

I vaccinati

Le dosi di vaccino somministrate sono oltre 64,4 milioni. I cittadini che hanno completato il ciclo vaccinale sono più di 29,4 milioni (54,55% della popolazione over 12).

I tamponi e lo scenario

I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 76.051.796 ovvero 258.929 in più rispetto a ieri. Mentre il tasso di positività scende al 2%, ieri era 2,2%.

Il sistema sanitario

Il ricoverati con sintomi sono 1.340 in totale. Gli ingressi del giorno in terapia intensiva sono 21 (il numero più alto si registra in Sicilia, con 6 nuovi ingressi).

