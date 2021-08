DIN DON: È L’ORA DEL BOLLETTINO! – I NUOVI CASI DI CORONAVIRUS OGGI SONO 6.860. MENO DI IERI (ERANO QUASI 8MILA) MA CON PIÙ TAMPONI: IL TASSO DI POSITIVITÀ SCENDE DAL 2,9 AL 2,3% - I DECESSI SONO 54. IL TOTALE DA INIZIO PANDEMIA SALE COSÌ A 129.056 – OLTRE 76,7 MILIONI DI DOSI DI VACCINO SOMMINISTRATE, CON 37,2 MILIONI CHE HANNO RICEVUTO LA SECONDA DOSE…

Da www.corriere.it

TAMPONE COVID CORONAVIRUS DRIVE IN

Sono 6.860 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati 7.826). Sale così ad almeno 4.524.292 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 54* (ieri sono stati 45), per un totale di 129.056 da febbraio 2020. Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 4.255.808 ovvero + 5.494 rispetto a ieri (il giorno prima +6.717). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 139.428, pari a 1.310 in più (+1.061 il giorno prima).

I tamponi e lo scenario

I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 293.464, +27.984 rispetto a ieri quando erano stati 265.480. Il tasso di positività scende al 2,3% ; ieri era 2,9%.

roma vaccinazione anti covid 19 per i maturandi 4

Il sistema sanitario

I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono -3 (ieri +55), per un totale di 4.111 ricoverati. I posti letto occupati in terapia intensiva (TI) sono uguali al giorno precedente — si tratta del saldo tra le persone uscite e quelle entrate in TI — (ieri +8), il totale dei malati più gravi è 511, con 42 ingressi in rianimazione (ieri 42).

Le vittime

Le vittime sono 54* contro le 45 di ieri.

I vaccinati

Le dosi di vaccino somministrate sono oltre 76,7 milioni. I cittadini che hanno ricevuto la seconda dose sono oltre 37,2 milioni (68,95% della popolazione over 12).

coronavirus ospedale civico di palermo 10

I casi regione per regione

Il dato fornito qui sotto, e suddiviso per regione, è quello dei casi totali (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia: include morti e guariti). La variazione indica il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore.

Lombardia 868.384: +540 casi (ieri +601casi)

Veneto 453.388: +864 casi (ieri +694 casi)

Campania 444.689: +564 casi (ieri +576 casi )

Emilia-Romagna 410.293: +686 casi (ieri + 732casi )

Lazio 373.700: +447 casi (ieri +547 casi )

coronavirus ospedale civico di palermo 4

Piemonte 372.009: +240 casi (ieri +302 casi)

Sicilia 272.490: +1.139 casi (ieri +1.681 casi)

Toscana 270.006: +601 casi (ieri +752 casi)

Puglia 263.031: +304 casi (ieri +302 casi)

Friuli-Venezia Giulia 110.581: +114 casi (ieri +204 casi) **

Marche 110.222: +255 casi (ieri +222 casi )

Liguria 109.466: +172 casi (ieri +156 casi)

Abruzzo 78.839: +111 casi (ieri +87 casi)

Calabria 77.084: +358 casi (ieri +313casi)

P. A. Bolzano 74.940: +53 casi (ieri +74 casi )***

Sardegna 71.294: +187 casi (ieri +343 casi)

Umbria 61.469: +109 casi (ieri +86 casi)

roma vaccinazione anti covid 19 per i maturandi 5

P. A. Trento 47.406: +47 casi (ieri +37 casi)

Basilicata 28.767: +55 casi (ieri +65)

Molise 14.225: +10 casi (ieri +51 casi)

Valle d’Aosta 12.009: +4 casi (ieri +1 caso)

Note:

*La regione Sicilia comunica che i decessi dichiarati in data odierna si riferiscono ai seguenti giorni: 6 il 27/08/21; 9 il 26/08/21; 2 il 25/08/21; 1 il 23/08/21 e 1 il 17/07/21.

**La regione Friuli Venezia Giulia comunica che dal totale dei positivi sono stati eliminati 2 casi a seguito di revisione

***La P.A. di Bolzano comunica che dei 53 nuovi positivi dichiarati in data odierna, 30 derivano da test antigenici successivamente confermati da test molecolare

roma vaccinazione anti covid 19 per i maturandi 2 coronavirus terapia intensiva 1 coronavirus terapia intensiva 2 coronavirus terapia intensiva 3 roma vaccinazione anti covid 19 per i maturandi 6