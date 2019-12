DIO CE NE SCANZI! - IL GIORNALISTA DEL “FATTO” A “UN GIORNO DA PECORA” FA QUELLO CHE SA FARE MEGLIO: COTONARSI L'EGO! “LE DONNE ALLA FINE DEI MIEI SPETTACOLI MI DANNO IL LORO NUMERO. MI SCRIVONO ANCHE SUI SOCIAL, MA IO DA UN ANNO E MEZZO SONO FIDANZATO CON SARA, CHE È DI SEI ANNI PIÙ PICCOLA DI ME” – “QUANDO ERO SINGLE E AVEVO SUI QUARANT’ANNI HO AVUTO STORIE CON…”

Da “Un giorno da Pecora - Radio1”

ANDREA SCANZI

Andrea Scanzi, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, ha raccontato alcuni aspetti della sua vita lontano dai riflettori. A partire dalla sua attuale relazione: oggi è fidanzato o single? “Sono fidanzato da un anno e mezzo con Sara, che è di sei o sette anni più piccola di me”. Passerà il giorno di natale con lei? “Faremo il pranzo del 25 insieme: cucinerò io a casa e mangeremo del pesce”.

ANDREA SCANZI

Le ha già comprato il regalo di natale? “Si, gliene ho preso uno solo, sono sicuro che le piacerà”. E non farà una cena natalizia anche coi colleghi del suo giornale, il Fatto Quotidiano, a partire da Marco Travaglio? “Purtroppo non potrò esserci certo: sarò in teatro con Cristiano De Andrè”. Pare che in queste occasioni il direttore del Fatto ami cantare i pezzi di Renato Zero... “Quando c'è una festa e non può fare il karaoke Marco si arrabbia molto. E' molto bravo peraltro”. Lei è un grande appassionato di moto.

andrea scanzi

Quante ne ha? “Ho appena preso una seconda Triumph, ora in tutto ne ho tre. E ad ognuna di loro ho dato un nome”. Un nome? “Si, le ho chiamate Abigail, Randy e Lucy”. Lucy? “Si, come l'ho vista mi è venuto in mente questo nome, ero con la mia ragazza, e anche lei ha concordato”. E' vero che molte donne ci provano con lei alla fine dei suoi spettacoli teatrali? “Si, soprattutto dopo il teatro ma anche sui social”. Cosa le propongono? “Mi lasciano il numero, anche su Instagram o Facebook. Ma io ora sono fidanzato”. Pare che anche con Mattia Santori, leader delle Sardine, alla fine dei comizi molte donne, soprattutto 50enni, ci provano...”Quando ero single e avevo sui 40 anni anche ho avuto storie con delle 50enni...”

