PUBBLICA (PER ERRORE?) LE CHAT IN CUI L’EX MARITO LE CHIEDE DI TORNARE INSIEME

Estratto dell’articolo di Dajana Mrruku per www.leggo.it

Wanda Nara ha voltato pagina dopo aver lasciato Mauro Icardi. Solo qualche ora fa la showgirl argentina era in diretta su Instagram in cu si mostrava felice e sorridente insieme al nuovo fidanzato, il rapper L-Gante, con cui ha da tempo intrapreso una lunga frequentazione fatta di alti e bassi, anche a causa dell'amore ingombrante dell'ex Mauro Icardi.[…]

L'INFORTUNIO E LA POLEMICA

Intanto il calciatore sta affrontando anche altri problemi: […] Durante la partita di Europa League contro il Tottenham, Icardi ha subito un infortunio grave al ginocchio destro. Gli esami clinici hanno confermato la rottura del legamento crociato anteriore, mettendo fine alla sua stagione calcistica con un brusco stop. […]

[…] In molti hanno iniziato ad attaccare la conduttrice perché non è stata vicina al marito in questi momenti così difficili. Wanda, quindi, ha condiviso una chat privata su Whastapp con Mauro Icardi in cui proprio ieri, poco dopo aver saputo dell'infortunio, scriveva al marito (o ex?) per chiedergli come stava e per dargli il suo supporto. Purtroppo, però, la chat condivisa ha mostrato anche la fine di un messaggio precedente in cui Mauro Icardi le apriva il suo cuore, chiedendole di tornare insieme. […]

IL MESSAGGIO DI MAURO ICARDI

[…] «Il mio unico obiettivo è vivere la mia vita in pace, godermi la mia vita, godermi la mia famiglia, godermi i miei figli, godermi tutto ciò che abbiamo ottenuto e costruito in tutti questi anni e nessuno ci ha mai regalato nulla... apprezza te stesso, valorizzaci e lasciaci essere felici», scrive nel lungo messaggio.

Poi aggiunge: «Te lo ripeto di nuovo, voglio tutto questo insieme alla donna della mia vita, insieme alla donna che amo più di ogni altra cosa in questo mondo. Sei la mia debolezza, sei la mia forza, sei la mia bella principessa che amo e come ho promesso a tua nonna il giorno del nostro matrimonio, mi prenderò cura di te per sempre!!»

