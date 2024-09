DIO LI FA, TIKTOK LI ACCOPPIA - IL SOCIAL MEDIA DEL DRAGONE HA LANCIATO UNA APP DI INCONTRI PER TUTTI I SUOI DIPENDENTI CINESI - "MEETCUTE" SERVE A PRESENTARE AI LAVORATORI INDIVIDUI ESTERNI ALL'AZIENDA, PERCHÉ LE RELAZIONI AMOROSE TRA COLLEGHI NON SONO INCORAGGIATE - GLI IMPIEGATI POTRANNO PUBBLICIZZARE FAMILIARI, CONOSCENTI O AMICI IN UN FEED CHE RIPORTA FOTOGRAFIE E INFORMAZIONI COME PESO E ALTEZZA - LA PROTESTA DEI LAVORATORI: "È UN'INVASIONE DEI CONFINI PERSONALI"

(ANSA) - Per i dipendenti cinesi del social network TikTok l'azienda ha previsto una piattaforma, MeetCute, che consente loro di mettere annunci e foto di amici e parenti per creare possibili "match" con i colleghi, come veri e propri "Cupido". Lo riporta la rivista Forbes, spiegando che su questa sorta di "Tinder aziendale" gli impiegati possono pubblicizzare familiari, conoscenti o amici in un feed che riporta informazioni come peso, altezza e fotografie tipiche delle app di dating.

Il servizio consente inoltre agli utenti di commentare e valutare i post delle persone che compaiono sulla pagina della piattaforma. Nell'introduzione di Meet Cute si legge: "La società non è responsabile della mediazione delle possibili controversie". Un portavoce dell'azienda che ha parlato con Forbes ha affermato che la funzione Meet Cute è stata "progettata specificamente come offerta opzionale per i dipendenti della Cina continentale".

Il canale ha una nota che avverte i dipendenti di non pubblicare informazioni personali che riguardano se stessi e ricorda che serve a presentare individui esterni all'azienda ai dipendenti, perché le relazioni amorose tra colleghi, come in molte altre aziende, non sono incoraggiate. Secondo il notiziario in lingua cinese Tech Planet, anche altre piattaforme tecnologiche come Alibaba, Meituan e Huawei forniscono forum di incontri o servizi di matchmaking ai propri dipendenti. Alcuni dipendenti di TikTok che hanno parlato con Forbes, tuttavia, hanno affermato che il tentativo dell'azienda di facilitare gli incontri sarebbe una "invasione dei confini personali".

