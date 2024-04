Estratto dell’articolo di Giulia Cerasoli per “Chi”

andrea giambruno giorgia meloni a pasqua foto di chi

Scene da una Pasqua in famiglia per Giorgia Meloni. Una mamma premier spesso in viaggio per il mondo, occupatissima su tutti i fronti, quando si ferma un giorno per circondare di calore e affetto la sua bambina vuole che sia una festa vera. Quindi chiama a raccolta tutta la famiglia e il suo papà, ovviamente.

Anche se da mesi questo papà che adora la piccola Gigì vive in un’altra casa. In queste immagini esclusive, infatti, possiamo osservare in sequenza chi sono coloro che si sono riuniti attorno alla tavola di casa Meloni il giorno di Pasqua, nell’appartamento della sorella, Arianna.

Responsabile del partito di via della Scrofa e del tesseramento, consigliera principale della presidente del Consiglio, la maggiore delle Meloni ha invitato tutti nella sua casa in mezzo al verde, in zona Eur. L’organizzazione del pranzo di Pasqua è infatti toccata a lei, che vive in questo appartamento con il compagno, il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida e le loro due figlie adolescenti Rachele e Vittoria.

andrea giambruno porta fuori la spazzatura foto di chi

Proprio Lollobrigida ha avuto il compito di accogliere gli ospiti al cancello. Per prima è arrivata, sul presto, Anna Paratore, madre di Giorgia e Arianna e nonna di Rachele, Vittoria e Ginevra (figlia di Giorgia e Andrea Giambruno). A questo punto due collaboratori hanno consegnato le grandi uova di Pasqua e le scatole regalo portate dalla premier e lo stesso Lollobrigida ha dato una mano per trasportarle in casa. Andrea Giambruno è arrivato invece da solo, con un giubbottino di pelle nera. […]

Dopo che tutti i regali di Pasqua sono stati scaricati e portati all’interno dell’appartamento, è arrivata la premier, con un abito bianco longuette di D-Exterior, coperto da un cappottino color panna e con una maxi bag contenente fascicoli e documenti di lavoro per la giornata seguente. Giorgia è rimasta al cellulare per un po’ prima di entrare in casa, dove la sorella ha preparato un pranzo di Pasqua ricco e tradizionale.

Antipasto di fave, pecorino, salame corallina, coratella e ciambella al formaggio per cominciare. Poi: raviolini al ragù rosso, costolette di abbacchio e l’immancabile colomba come dolce. Sparse in tavola uova sode augurali e frittate di asparagi selvatici. Infine, uova di cioccolata di tutti i tipi portate da Giorgia soprattutto per le ragazze. Un menu pasquale tipicamente romano che è stato molto apprezzato dai commensali, ai quali Anna Paratore ha donato statuine di gesso da lei dipinte a mano.

giorgia meloni a pasqua foto di chi

Da giovane, per mantenere le due figlie, oltre a scrivere romanzi rosa, la Paratore vendeva oggetti fatti a mano nei mercatini rionali e ora si diletta a regalarli nelle occasioni di festa. […] La giornata di festa è terminata dopo le 18, quando gli ospiti hanno iniziato a tornare a casa o alle rispettive occupazioni. Con una premier, un ministro e una responsabile di partito in famiglia, infatti, il tempo per stare insieme in relax non è poi così lungo... […]

francesco lollobrigida a pasqua foto di chi andrea giambruno a pasqua foto di chi andrea giambruno porta fuori la spazzatura foto di chi 1 giorgia meloni a pasqua foto di chi giorgia meloni a pasqua foto di chi 1